Boj o primátora Prahy vrcholí. Rostou šance pirátského kandidáta Hřiba

Příštím pražským primátorem pravděpodobně bude kandidát Pirátů Zdeněk Hřib, který si o funkci řekl záhy po komunálních volbách na začátku října. Tři subjekty vznikající koalice sice v těchto dnech finišují s programovými otázkami a personálie, včetně obsazení postu primátora a radních, přijdou na řadu nejdřív příští týden.

Lídr občanské iniciativy Praha sobě, která skončila ve volebním pelotonu třetí, už ale na primátorské ambice rezignoval. „Ustupujeme z pozice primátora ve prospěch stability koalice,“ prohlásil Jan Čižinský, který předstoupil před novináře po skončení prvního kola koaličních rozhovorů spolu s Hřibem a šéfem bloku Spojené síly pro Prahu Jiřím Pospíšilem. Ani úřadující celostátní předseda TOP 09 a zároveň europoslanec prý nebude na primátorském řetězu trvat. „Není to otázka, která by měla ohrozit vznik koalice. Jednání o programu je konstruktivní a na většině otázek se výrazně shodujeme,“ komentoval Pospíšil.

DIALOG S OPOZICÍ

Žádoucí ale podle Pospíšila bude i konstruktivní dialog s opozicí v novém zastupitelstvu. V opozici se přitom v očekávaném scénáři ocitne ve volbách těsně vítězná ODS a s nevelkým odstupem za ostatními až páté hnutí ANO. „Chceme se domluvit s opozicí na klíčových projektech, které přesahují čtyřleté volební období. Takovým projektem je třeba metro D. Není možné, aby budoucí politické reprezentace po volbách řekly, že to chtějí udělat úplně jinak,“ zdůraznil Pospíšil.

Komunikovat s opozicí se prý bude snažit i Jan Čižinský, který se jinak vůči politickému stylu ODS i ANO několikrát ostře vymezil. „Vedení silného města se umí dohodnout a naslouchá. Budeme proto chtít, aby se maximum věcí korektně předjednávalo i s opozicí, aby vedení města mluvilo také se starosty městských částí a aby magistrát byl přívětivým úřadem, na který se mohou Pražané kdykoli obrátit,“ doplnil dosluhující starosta Prahy 7 a loni za lidovce zvolený poslanec.

STROMY I PENÍZE PRO UČITELE

Podle hlavního adepta na místo primátora Zdeňka Hřiba se expertní týmy koaličních stran shodly u většiny programových priorit téměř stoprocentně. „Týká se to i trojice našich hlavních požadavků. Podle nich má Praha mít jednotný digitální portál. Dále provedeme hloubkový audit hospodaření města, který se zaměří na nájmy z nebytových prostor. A v pražských ulicích budeme ve velkém počtu sázet stromy v rámci adaptace na oteplování,“ shrnul Hřib klíčové body vznikajícího programu z hlediska Pirátů.

Praha sobě podle Čižinského prosadila navýšení metropolitního příplatku na platy pedagogů o víc než miliardu korun ročně a také víc peněz pro městské části na sociální služby. „Aby už žádné dítě nemuselo přespávat na ubytovně a žádný senior se neocitl bez pomoci,“ poznamenal Čižinský. Výrazně víc peněz na terénní služby pro seniory, aby mohli co nejdéle žít samostatně, chce z městského rozpočtu uvolnit i Jiří Pospíšil. Pro jeho Spojené síly (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) je ale klíčové navýšení investic do městského majetku a dopravní infrastruktury.

NOVÉ MOSTY

„Shodli jsme se, že opravíme Libeňský a Hlávkův most a postavíme Rohanský a Dvorecký. Za poslední čtyři roky klesly investice města z 30 procent z celkového rozpočtu na 17 procent. Praha je zoufale podinvestovaná, jen na silnicích je podle TSK vnitřní dluh 21 miliard korun,“ zdůraznil Pospíšil.

Potenciální koaliční partneři se shodli i na zavedení pozice městského protikorupčního ombudsmana či na podpoře dostupného bydlení včetně budování družstevních bytů. Během druhého kola rozhovorů v těchto dnech chtějí doladit spornější nebo dosud méně diskutovaná témata, jako je metro D nebo to, jestli by měla Praha přispívat na hypotéky. Vyšší náklady slibuje vznikající pražská vláda částečně vyrovnat efektivnější správou. Programové prohlášení chtějí mít politici hotové do konce týdne.