Před minulými volbami byl právě Pospíšil „tahounem“ koalice Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) a měl i primátorské ambice. Před rokem ho nicméně kolegové na magistrátu odvolali „pro pasivitu“ z čela zastupitelského klubu. Zkušený politik později prosadil účast pražské TOP 09 v koalici s ODS po celostátním vzoru.

Volby v Praze: Hřibova obhajoba v ohrožení. Stane se znovu primátorem Svoboda?

„Na naší kandidátce najdete zkušené komunální politiky a starosty. Komunální politika totiž není o vzletných slovech, ale o schopnostech řešit každodenní problémy spoluobčanů. To je to, co voliči oceňují a proč komunální politiky volí. TOP 09 má řadu úspěšných komunálních politiků, kteří na radnicích odvádí skvělou práci, a já jsem přesvědčený, že i právě díky nim naše současné pozice nejenom obhájíme, ale dokonce posílíme,“ prohlásil Pospíšil po hlasování výboru. V první desítce kandidátky Spolu figuruje za TOP 09 vedle Pospíšila a Chabra místostarosta Prahy 4 a ukrajinista Michal Hroza i starosta Prahy 3 Jiří Ptáček, který ve své městské části staví kandidátku naopak s hnutím STAN.