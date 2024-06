Kriminalisté pátrají po sedmatřicetiletém pohřešovaném muži, který byl naposledy viděn v pátek v areálu psychiatrické léčebny v Bohnicích. Muž se v minulosti dopustil násilného trestného činu, ale z důvodu jeho nepříčetnosti byl umístěn do léčebny v Bohnicích. Může být nebezpečný.

Sedmatřicetiletý muž Timothee Roger Hoarau odešel v pátek 31. května z léčebny na krátkou procházku a zpět se již nevrátil. „Pražští policisté pátrají po pohřešovaném muži, který se v minulosti dopustil násilného trestného činu, kdy z důvodu jeho nepříčetnosti soud rozhodl o jeho ochranné ústavní léčbě,“ uvedla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.

Muž může být nebezpečný

Muž bere léky, které by jej po dobu několika dalších dní měly udržet ve stabilizovaném stavu. „Vzhledem k tomu, že se policistům do současné chvíle nepodařilo muže vypátrat, prosíme veřejnost o pomoc při jeho nalezení. V případě, že víte, kde se hledaný nachází, či znáte místo, kde by se mohl pohybovat, prosím veškeré informace neprodleně oznamte na linku 158,“ dodala Kropáčová s tím, že se lidé v žádném případě nemají muže snažit zadržet, protože může být nebezpečný.

close info Zdroj: Policie ČR zoom_in Pohřešovaný pacient, který dříve spáchal násilný trestný čin. Zveřejněná fotografie odpovídá skutečnosti.

Podle policie je muž 171 cm vysoký a je spíše štíhlé postavy. Má zelené oči, dlouhé černé rozcuchané vlasy, bradku a hovoří anglicky. Naposledy měl na sobě černé tepláky, černou mikinu a kšiltovku.