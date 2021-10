„Hned jsem poodešel ke sporáku a otočil kohoutkem. Všechno naštěstí fungovalo. O konci mého dodavatele Bohemia Energy jsem se ve středu nedozvěděl, protože jsem šel navečer s přáteli do hospody a nesledoval média,“ řekl Pražskému deníku jeden z desítek tisíc pražských zákazníků firmy, která náhle oznámila ukončení činnosti kvůli raketovému růstu cen energií na světových burzách.

„Počítám s tím, že budu za elektřinu i plyn platit víc než dosud. Pokud by to mělo být o deset procent a víc, bude to pro mě citelné,“ svěřil se dále Pavel. Za zdražení o desetinu by ale nakonec mohl být ještě rád. Světové ceny elektřiny totiž „vylétly“ od konce srpna skoro dvojnásobně a za poslední rok více než trojnásobně.

Stávající zákazníky Bohemia Energy v Praze automaticky podle zákona „přebírají“ zdejší distributoři energií neboli „dodavatelé poslední instance“ – akciové společnosti Pražská plynárenská (PPas) a Pražská energetika (PRE). Ta první je stoprocentně vlastněná městem, zatímco ve druhé má Praha menšinový podíl. „Nikdo ze současných klientů BE nemusí mít obavy, že mu tyto komodity budou odpojeny. Zákazníci budou mít možnost se během následujících šesti měsíců přehlásit k jakémukoliv jinému dodavateli. Pro bližší informace stačí sledovat webové stránky,“ upřesnil radní pro oblast majetku Jan Chabr (Spojené síly / TOP 09).

Obě společnosti budou zákazníky dotčené zánikem Bohemia Energy samy postupně kontaktovat. Pod Pražskou energetiku přechází až 64 tisíc klientů, pod Pražskou plynárenskou kolem 40 tisíc. Odběratelé ale mají zároveň možnost vybrat si dodavatele a uzavřít individuální smlouvu bezodkladně. „Pokud nemáte v úmyslu využít službu DPI, uzavřete smlouvu s novým dodavatelem plynu takovým způsobem, aby nám byla žádost o rezervaci distribuční kapacity pro Vaše odběrné místo od nového dodavatele doručena do 16. 10.2021 do 8 hodin,“ sdělila Pražská plynárenská v hromadném emailu.

Před zákaznickým centrem PRE v Jungmannově ulici byla ve čtvrtek dopoledne fronta zhruba třiceti lidí. „Čekal jsem asi čtvrt hodiny a jsem rád, že jsem tomu ten čas věnoval. Mám novou smlouvu s garantovanou cenou. Kdo ví, jestli zdražování nebude pokračovat,“ svěřil se muž, který se představil jako Martin.

Vyjednávání o cenách

Zástupci PRE se ve čtvrtek chystali k vyjednávání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Energetickým regulačním úřadem o novém nastavení cen i jejich „stropů“ pro dosavadní zákazníky Bohemia Energy. „V tuto chvíli mohu jen říct, že úroveň těchto cen bude muset odrážet vývoj na světových trzích. Tam se dnes silová elektřina obchoduje za 136 EUR za MWh. Kvůli zdražování elektřiny jsme od prvního září zvýšili ceny stávajícím zákazníkům o sedm procent s garancí jejich udržení do konce roku,“ sdělil mluvčí PRE Petr Holubec.

Cena silové elektřiny se na celkové ceně pro odběratele podílí necelými padesáti procenty, přičemž zbývající část připadá na regulované poplatky. Přesto je podle znalců pravděpodobné, že nové smlouvy budou dražší až o desítky procent v porovnání s těmi dosavadními. Pražská plynárenská bude „přibraným“ zákazníkům v režimu DPI dodávat plyn za ceny podle speciálního ceníku, který je na webu společnosti. „Pokud se tito odběratelé rozhodnou zůstat u nás natrvalo, dáme jim samozřejmě adekvátní nabídku,“ oznámil bez bližších podrobností mluvčí PPas Miroslav Vránek.

Podle koaličního vedení Prahy bude třeba rostoucí ceny energií zohlednit i při sestavování rozpočtu pro příští rok. „Tato položka hraje zásadní roli u vybraných příspěvkových organizací města. A úplně největší u Technologií hl. města Prahy, které mají na starost veřejné osvětlení. Nicméně největším zásekem do městského rozpočtu nejsou turbulentní změny v energetice, nýbrž ve stavebnictví kvůli růstu cen stavebních materiálů,“ poznamenal náměstek primátora pro městskou kasu Pavel Vyhnánek.