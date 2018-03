Blokové čištění ulic začne hned po Velikonocích. Pozor na odtažení auta

Blokové čištění ulic hlavního města Prahy letos Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájí bezprostředně po velikonočních svátcích v úterý 3. dubna. Tradičně půjde o celkový strojní a ruční úklid pražských ulic po zimním období.

O tom, kdy dojde k čištění v konkrétní ulici a řidiči by si tudíž měli přeparkovat svá vozidla, jsou Pražané informováni na webových stránkách tsk-praha.cz. Mohou si také nechat zasílat upozornění na čištění v místě jejich bydliště přímo do svého e-mailu, stačí se zaregistrovat do služby TSK – INFO. K aktivaci služby je nutná jednoduchá registrace, po vyplnění registračního formuláře je zájemci zaslán e-mail na jím uvedenou adresu se žádostí o autorizaci. Autorizovaný uživatel se může následně přihlásit a po přihlášení si nastaví zasílání požadovaných informací. Tato služba je bezplatná.

Jako první budou čištěny v úterý 3. dubna ulice v městských částech Praha 2, 4, 5, 6, 9, 11, 15 a 16. V dalších dnech se čištění rozšíří i do dalších částí Prahy podle předem schváleného harmonogramu. Úklid Pražské památkové rezervace (PPR) na území MČ Praha 1 a 2 proběhne vždy o víkendu. Doba čištění je od 8 do 15 hodin. TSK doporučuje motoristům sledovat dočasné dopravní značení v ulicích. Jedná se o přenosné značky zákaz zastavení, kde je uveden datum a čas. Řidiči je budou potkávat vždy týden před zahájením blokového čištění v konkrétní ulici.

Podrobné informace o blokových čištěních v dané lokalitě lze nalézt ZDE nebo na hlavní stránce v odkazu Čistění komunikací 2018. Uživatel si na stránkách může zadat buď přímo název ulice, kdy se mu následně zobrazí termíny jejího čištění, nebo může využít mapu, v níž lze zobrazit čištěné ulice a jejich okolí nejen podle lokality, ale i podle data, ve kterém bude čištění probíhat.