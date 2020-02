Většina z osmi stovek respondentů v průzkumu označila kvalitu pražských zastávek za lepší nebo srovnatelnou s jinými českými městy. Jen šest procent odpovídajících si myslí, že se stav přístřešků a dalšího mobiliáře zhoršuje. Zlepšení přitom více pociťují ženy a také lidé žijící blíže centru.

Za nejpotřebnější vybavení zastávek označili dotazovaní přístřešky, odpadkové koše a lavičky na sezení. V těsném závěsu pak digitální infotabule s aktuálními údaji o času příjezdu, osvětlení nebo zábradlí. Třeba přítomnost laviček u zastávky je podstatná pro téměř dvě třetiny lidí starších 60 let, ve skupině 18 až 29 let je to jen třetina.

A podobný rozdíl je i v hodnocení potřeby přístřešků. „Zejména lidé od 45 let výše považují za nezbytné opatřit zastávky MHD přístřešky, které účinně chrání před větrem a deštěm. Mladí lidé zase častěji fandí zeleným přístřeškům nebo energeticky úsporným řešením,“ komentoval výsledky průzkumu Martin Buchtík ze společnosti STEM, která sesbírala data na objednávku firmy JCDecaux.

Ta v širším centru vlastní a provozuje devět stovek přístřešků s reklamními plochami a také další „doplňkový“ mobiliář. JCDecaux přitom označuje za „nepromyšlené“ čerstvé rozhodnutí Prahy o tom, že po vypršení vzájemného kontraktu v polovině příštího roku nahradí dotyčné přístřešky vlastními.

Čtyřicet let staré drátosklo

„Rada města plánuje vyměnit devět set nejlepších přístřešků MHD v Praze za novější. Na ostatních zastávkách se nezmění nic a na cestující bude dál foukat a pršet, nebo je před větrem a deštěm ochrání čtyřicet let staré drátosklo,“ prohlásil manažer JCDecaux Václav Kuthan.

Spíše marginální jsou z hlediska účastníků průzkumu požadavky na vybavení zastávek wi-fi připojením, cyklostojany, nabíječkami na elektrokola, tzv. chytrými lampami či toaletami.

Podle zástupců JCDecaux je to dáno právě tím, že většina zastávek v metropoli postrádá i základní vybavení, a „chytré novinky“ jsou tak považovány za jakýsi nadstandard.

Město bude s JCDecaux jednat

Reklamní gigant v té souvislosti vyzval vedení Prahy, aby s ním prodloužilo dlouhodobou smlouvu a v přechodném pětiletém období detailně naplánovalo budoucí podobu i využití všech existujících zastávek.

„Ohledně možnosti prodloužení smlouvy na základě opce jsem skeptický. Podle našeho předběžného právního posudku to není možné. Druhá strana má opačný názor. Budeme o tom ještě jednat s JCDecaux tento pátek,“ reagoval radní pro oblast městského majetku Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu/TOP 09). Několik tisíc zastávek na periferii spravuje většinou dopravní podnik (DPP), případně radnice městských částí. Jejich přesný počet i stav odhalí podle Chabra kontrola, která má být hotová v polovině roku.