Zástupci Československé obce legionářské, armády, historických spolků a dalších institucí si dnes u památníku věnovaného padlým československým letcům, který stojí na náměstí Svobody v Praze 6, připomněli 81. výročí bitvy o Británii. V leteckém střetnutí mezi britskou RAF (Royal Air Force) a německou Luftwaffe se do bojů na straně britských letců zapojili i českoslovenští piloti. Na počest jejich hrdinství dnes k pomníku účastníci piety položili několik květinových věnců a kytic a památku letců uctili minutou ticha.

Pietní akt při příležitosti 81. výročí Bitvy o Anglii a připomínky bojového nasazení československých letců RAF se uskutečnil 9. července 2021 v pražských Dejvicích. | Foto: ČTK

„Je to 81 let, co vypukla bitva o Británii. Všichni dobře víme, že to nebyla jenom bitva o Británii, ale že to byla bitva o Evropu. Bitva o svobodu a svobodný a demokratický svět," řekl při pietě první místopředseda Senátu Jiří Růžička (TOP 09).