V bitvě na Bílé hoře, která se odehrála 8. listopadu 1620, potlačila vojska habsburského císaře Ferdinanda II. povstání českých nekatolických stavů. Bitvě předcházela v roce 1618 pražská defenestrace. Zástupci stavů tehdy vyhodili místodržící z okna Pražského hradu. Začal tak 30 let trvající celoevropský konflikt, v němž se střetly katolické a protestantské země. Po skončení války se české země staly téměř na 300 let součástí habsburské monarchie.

Nošení roušek a respirátorů letos organizátoři v areálu u prodejních stánků doporučovali, na tribunách bylo opatření pro diváky povinné. Ochranu dýchacích cest v hledišti však měla sotva polovina lidí. Při vstupu do ohraničených venkovních prostor mohli diváci využít přistavenou dezinfekci. Ta byla k dispozici nejen u pokladen, ale i u jednotlivých stánků. Při koupi vstupenek, které dospělého stály 200 korun a děti 100 korun, museli návštěvníci prokázat bezinfekčnost. V roce 2020 byl kvůli koronaviru prostor tribun rozdělený na tři od sebe oddělené sektory. Do každého sektoru se vešla asi tisícovka diváků. Letos k opatření organizátoři akce nepřistoupili, jak už dříve avizoval mluvčí Prahy 6 Jiří Hannich.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.