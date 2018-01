Bistro, které si přišlo hrát s ohněm

Když Tomáš Karpíšek, majitel gastronomického impéria Ambiente, zavítal při svých cestách do Mexika a ochutnal tamější drůbež z ohně, dostal nápad na další skvělý podnik. Češi mají kuře rádi, řekl si, ale klasické stánky s grilovaným kuřetem nenabízejí kvalitní kuřecí maso a především ho negrilují na ohni. A tak vzniklo karlínské bistro Grils.

Že v některém z podniků Ambiente dostanete skvělé jídlo, je asi tak stejná sázka na jistotu, jako že nás Rumuni neporazí v hokejovém zápase. Úspěšné restaurace a kavárny Café Savoy, Naše Maso, Eska, Lokál, Bokovka nebo michelinská La Degustation Bohême Bourgeoise nezískaly věhlas jen tak pro nic za nic. Za jejich konceptem a realizací stojí tým kvalitních gastromisionářů v čele s kuchařským revolucionářem Tomášem Karpíškem.

Latinskoamerická inspirace

Tentokrát se zaměřili na maso a v Karlíně otevřeli bistro s grilovanými kuřaty – Grils (grilskarlin.cz). Prvotní nápad prý vznikl v Mexiku, kde majitel Ambiente ochutnal fantastické, šťavnaté drůbeží z ohně. Podobný podnik mu v České republice chyběl, a tak se pustil do přípravy. Po několika měsících, během kterých vybírali peníze od investorů na Fundlift a později rekonstruovali prostor vybraný pro bistro, vzniklo Grils. Zatím se zdá, že ani tentokrát nešlo o šlápnutí vedle. I když je Grils otevřené jen několik měsíců, dveře se tam netrhnou a podle Instagramu tam byli už skoro všichni tuzemští foodblogeři. Kromě nich v Grils nejčastěji potkáte lidi z okolních kanceláří a bytů, kteří si do bistra chodí na rychlý oběd. Na nedělní kuřátko sem zase chodí rodiny s dětmi.

Kuře jako nový donut

Jedno české blogerské duo příznačně řeklo, že grilované kuře je trend, který na výsluní vystřídá donuty, cupcaky a další gastronomické fenomény. Na oblíbenosti mu přidává i fakt, že ho kromě vegetariánů mají rádi snad úplně všichni, od malých dětí po seniory. Trendem poslední doby je navíc i všeobecný návrat k tradičním surovinám a postupům přípravy pokrmů. Příprava kuřete na ohni uprostřed designového bistra je toho důkazem. To „ambientí“ je výjimečné značnou dávkou másla, křupavou kůrkou, šťavnatostí masa a úžasnou teplou omáčkou, kterou si maso můžete polít.

Zjistili jsme, že recept na ni se skládá z kuřecího vývaru, který je třeba smíchat, svařit a rozmixovat s brusinkami, octem, hnědým máslem a čerstvou petrželkou. Ke kuřeti v Grils nabízejí pečené brambory, slavný chléb od kolegů z Esky a různé druhy grilované zeleniny. Přílohy se pravidelně obměňují. Vždy je v nabídce omáčka ke kuřeti a studená omáčka k přílohám. V menu najdete i salát se zrním, grilovanou dýní a trhaným masem.

Nově bistro prodává sendvič s trhaným kuřecím masem, kyselou cibulkou, koriandrem a chedarovou omáčkou – ten mají místní zaměstnanci snad úplně nejraději.

Resumé

Na adrese U Nádražní lávky 81/2, Praha 8 - Karlín si kuře objednáte klidně každý den. Od pondělí do pátku platí otevírací doba od 11 hodin do 22 hodin s hodinovou pauzou od 15 do 16 hodin – to je prý čas, kdy všichni zaměstnanci společně usednou ke stolu a obědvají. O víkendu je zde otevřeno stejně, jen bez odpolední pauzy. Co se týče nabídky, je bohatší, než si myslíte. Kuřata, která do bistra dodává farma Rašovice, mají v nabídce hned v několika variantách: čtvrtka stojí 115 Kč, půlka 215 Kč, celé kuře koupíte za 398 Kč.

K obědu si můžete ze stylového kohoutku ve zdi natočit vodu nebo cider značky Magnetic Apple, který se prý zrodil k tomu, aby ho párovali právě s drůbežím. Po jídle vám jako digestiv nabídnou kávu Nordbeans a je-li chuť na něco ostřejšího, tak svoji alkoholickou specialitu.

Drink „Nakládačka“ snoubí lák z okurek, Poděbradskou samičku, medovou vodu, Bourbon Bulleit, cider a grilovanou kůru z pomeranče. Milovníky pikantních chutí potěší i varianta drinku s ginem a opraženým pepřem. Za předpokladu, že čtyřčlenná skupina sní celé kuře plus přílohy, je cena za rodinný oběd vyšší.

Pokud jste však někdy navštívili jeden z podniků Ambiente, víte, že jsou známé spíše svojí kvalitou a originálním nápadem než nízkými cenami. A to platí i zde. Peněz, které v Grils utratíte, rozhodně nebudete litovat. Stejně jako spousta milovníků dobrého jídla se sem se sbíhajícími slinami budete neustále vracet.