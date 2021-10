Na štítku je uvedena firma EDGE Reality, která své sídlo udává v Holečkově ulici na pražském Smíchově a lze ji kontaktovat pouze přes datovou schránku. A aby to bylo ještě trochu komplikovanější, vlastníkem konstrukcí je slovenská firma DUO CENTER Slovakia, jejímž jediným kontaktem je e-mailová adresa. Deník již dříve oběma poslal dotaz, zda vědí, že jsou jejich konstrukce postaveny nelegálně. Z EDGE Reality odpověděli, že na umístění reklamních ploch mají povolení. Doložit jej ale už nedokázali a na opakované dotazy přestali reagovat.

Reklamní agentury se ale nechtějí k nekalé činnosti přiznat. „My žádné billboardy nevlastníme, my pouze pronajímáme reklamní plochy našim klientům. Nevím, kde je Radlická ulice, nás se problém netýká,“ sdělil Pražskému deníku zástupce firmy Eurobillboard Anton Fischer. Na dotaz, zda ví o tom, že nepostupuje podle pravidel, odpověděl, že s tím nemá nic společného a provozovatel reklamního zařízení je uveden na štítku na konstrukci.

„Na tyto nosiče reklamy není uzavřena žádná nájemní smlouva s městem, jsou v rozporu s pražskými stavebními předpisy a nemají ani žádné povolení silničního správního orgánu. Prostě někdo přijel a na městský pozemek si umístil reklamní nosič a dál ho pronajímá,“ řekl radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09). Odstraňování billboardů je také součást strategie boje s reklamním smogem. „Je to i apel na podnikatele, aby si ověřovali, od koho si reklamu pořizují, aby nepodporovali ty, co nosiče umisťují nelegálně,“ řekl Chabr.

Náklady na likvidaci jednoho billboardu vyjdou na dva až tři tisíce korun. „V závislosti na lokalitě, kde se nachází, je započítán čas spojený s dopravou a demontáž na místě. Tento měsíc jsme už demontovali reklamní nosiče v Kunraticích, Zličíně a v Letňanech. Bohužel se někdy stává, že se zanedlouho po odstranění na místě objeví nosiče nové. To jsme naposledy řešili u Kunratického lesa,“ popsal místopředseda představenstva THMP Tomáš Novotný.

Postavit si na veřejném místě nelegální billboard bez povolení se nevyplácí. Dvě reklamní plochy, které hyzdily okolí Radlické ulice v Praze 5 v úterý odvezli pracovníci magistrátní společnosti Technologie hl. města Prahy (THMP). Železo odřízli rozbruskou a nosič naložili na vůz pomocí hydraulické ruky. Jen v září jich takto odstranili třináct, v příštích dnech se pustí do dalších několika desítek poutačů.

