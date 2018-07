Bílé čáry brání cyklistům vjezd do centra Prahy. Krnáčová: Ohyzdné a nevhodné

Snad každý Pražan či turista, který se pohyboval v těchto dnech v centru metropole, si toho musel všimnout. Velké tlusté bílé čáry na chodníku jsou součástí dopravního značení, které zamezí vjezdu kol třeba na Staroměstské náměstí či náměstí Republiky. Prahu 1 za zákaz i za způsob instalace kritizují cyklisté i primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Radnice se pokusí problém vyřešit jinak, ale musí se řídit předem danými normami.

Technická správa komunikací (TSK) v tomto týdnu dopravní značení umisťuje v historickém jádru Prahy. Velmi výrazné bílé čáry se objevily ve středu. Až budou - zřejmě na konci července - vodorovné i svislé značky hotové, začne platit omezení jízdních kol. V pěších zónách zejména kolem spodní části Václavského náměstí, náměstí Republiky a Staroměstského náměstí mezi 10. a 17. hodinou budou muset cyklisté sesednout a kolo vézt vedle sebe.

Opatření už před loňskými prázdninami schválila rada městské části. Praha 1 původně chtěla bojovat proti motorovým koloběžkám, které po zákazu segwayů ohrožovaly chodce. Podle politiků z radnice jsou podobně nebezpeční už i cyklisté, na něž si obyvatelé pravidelně stěžují.

Starosta Oldřich Lomecký (TOP 09) nyní čelí kritice nejen do milovníků jízdy na kole, ale opřel se do něj také přímo magistrát. Některá média mají k dispozici dopis, který starostovi zaslala primátorka Krnáčová. Lomeckého vyzvala, by s kolegy ještě přehodnotil podobu značení zákazu.

Praha 1: Není to politické rozhodnutí

I když se jedná o dopravní opatření, která nemusí schvalovat památkáři, městská část by měla podle Krnáčové k úpravám v historickém centru sama přistupovat s citem a vkusem.

"Žádám, abyste se se svými experty znovu poradil a našli nový a lepší způsob, který nebude narušovat estetiku náměstí Republiky, a následně mě o tom způsobu neprodleně informoval," píše primátorka v dopise. "Vzhled dopravního značení není politickým rozhodnutím. Řídí se to dopravní normou," odpovídá za první městskou část mluvčí Veronika Blažková.

Ještě komentář k tomu, jak agresivní cyklisté plošně srážejí nebohé turisty a slušné občany v pěších zónách. V letech 207-2016 došlo v centr. pěších zónách ke 3 srážkám chodec x kolo a 22 chodec x vozidlo.https://t.co/0lAH245Nz6 pic.twitter.com/tl14aXUjkE — Auto*Mat (@automatpraha) July 11, 2018

Ve čtvrtek se ozval rovněž spolek Automat, který v tiskové zprávě bílé čáry a další značky omezující cyklisty navzal "arogantní realizací dopravního značení." Na sociálních sítích se bouří další cyklonadšenci.

Vratislav Filler z Automatu pokračuje: "Takto nevkusné provedení zákazu je projevem zpupnosti městské části Praha 1. Zvlášť směšné je to na náměstí Republiky, kde se takto zakazuje jezdit cyklistům v tramvajových kolejích a kudy denně projedou stovky aut. Když odhlédnu od nesmyslnosti celé věci, tak si rozhodně dovedu představit, že se tyto čáry udělají méně výrazným způsobem, a na řadě míst nemusí být vůbec, protože svislé značení je jednoznačné."

Cyklisté chystají protest

Spolku také vadí, že není zákazy kudy objet. Lidem na kolech nejspíš bude cesta jinudy trvat déle. Spolek proto připravil ve spolupráci s portálem Prahou na kole návod, jak zákazy objet, a bude také informovat cyklisty přímo na místě.

"Na září pak chystá protestní happening. Do té doby vyzývá své příznivce či odpůrce zákazu, aby psali politikům a ptali se jich, jak se k tomuto opatření postaví po volbách," uvádí tisková zpráva. Automat ostatně napadl tento sporný zákaz u soudu, který zatím zamítl žádost o předběžné opatření, ale neprojednal samotnou žalobu.

"Soud se přiklonil k podpoře Prahy 1 a ve svém vyjádření k předběžnému opatření všechny názory spolku Automat negoval. Praha 1 je přesvedčena, že chránit chodce na pěší zóně je její povinností," řekla Veronika Blažková, mluvčí Prahy 1, Pražskému deníku.

Co říká Richard Bureš (ODS), místostarosta Prahy 1?

"Mně osobně se bílé pruhy také nelíbí, ale to opatření vychází z rozhodnutí úředníků státní správy a já jsem výsledek předem neznal. Ti se řídí danými pravidly – například o tom, že u širších komunikací nestačí rozmístění dopravních značek, ale potřebné jsou i pruhy. Pokusíme se jako vedení radnice zjistit, jestli by se to nedalo změnit a vyřešit jinak. Celý problém regulace cyklistiky v pěších zónách je ve veřejném prostoru pojímaný zkresleně. Regulace vychází z podnětu městské policie a zdůvodněná je bezpečností. Já jsem jako radní pro dopravu pouze předával a komunikoval ten podnět v rámci radnice. O regulaci ale rozhodla státní správa, která to má v kompetenci. Ani rozmisťování značek jsme neorganizovali my, ale TSK."