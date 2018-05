Bílá opička, hrabáč i tygřata. V zoo se od ledna narodilo 242 mláďat

Jaro je v plném proudu. S ním i kvetoucí stromy, ale i mláďata nejrůznějších zvířat. V pražské zoo se jen od ledna do začátku května narodilo celkem 242 mláďat. Mezi ty nejoblíbenější patří mládě guarézy pláštíkové či roztomilý hrabáč. Navštěvovanými stálicemi jsou pak slůňata, tygřata i mláďata goril.

„Největší zájem teď budí mládě hrabáče kapského narozené 22. dubna. Ve středu jsme ho poprvé ukázali návštěvníkům,“ vysvětlila mluvčí Zoo Praha Lenka Pastorčáková. Kromě hrabáče se tvoří davy také u malého bílého opičáka. Roztomilé mládě jménem Abu si černobílé guarézy pláštíkové hlídají i ve výšinách stromů.

Milovníci zoologické zahrady mohou od středy obdivovat mládě hrabáče. Ale pouze jen na čtyři hodiny denně, a to od 10 do 12 hodin dopoledne a odpoledne pak od 14 do 16 hodin. Samice v přírodě mládě kojí až čtyři měsíce. Poté se hrabáč začíná živit hmyzem. Mezi jeho hlavní potravu patří mravenci a všekazi, kterých dokáže spotřebovat až 50 tisíc za noc. Hmyz rozhrabuje protáhlým čenichem. Poté si je nalepí až na 45 centimetrů dlouhý jazyk.

Jako kočky, ale větší

Návštěvníci pražské zoo také míří za klasikou. A to za tygřími mláďaty Bulanem a Wanitou. Pokud se vám poštěstí, můžete je pozorovat dokonce při krmení. Mláďata si nejraději pochutnávají na králičím mase nebo rybách. Ve vnitřním výběhu je přitom pozorují každodenně desítky lidí. „Vypadají jako naše kočky, akorát o trošku větší,“ podotkl jeden z pozorujících.

Mezi malé „šampiony“ patří už více jako rok mláďata goril i slůňata Max a Rudi. Mláďata slona indického ve venkovním výběhu často dovádějí sama i mezi sebou. „Nejvíc se mi líbí, jak mají drobné štětinky na hlavě. Taky mě baví se dívat, jak si chobotem trhají trávu,“ popsal návštěvník Honza.

V zoologické zahradě se také pyšní jedinečným ptákem, a to kraskou krátkoocasou jávskou, jejíž fotografie obletěly svět. Vychovává ji barevný maňásek. „Toto mládě zatím návštěvníci vidět nemohou, ale budeme si ho chtít nechat. Až zjistíme pohlaví z DNA, naši chovatelé mu budou hledat vhodného partnera či partnerku. Kraska krátkoocasá jávská patří k nejvzácnějším a nejohroženějším ptákům světa,“ vysvětlila Pastorčáková.

Dikobraz ostny nestřílí

V pražské Troji se letos v únoru narodila také dvě mláďata dikobraza jihoafrického. Tito zvláštní živočichové své ostny nevystřelují, jak si mnozí mylně myslí. Většinou jimi jen na výstrahu výhružně chřestí. Případně se brání nacouváním a zapíchnutím ostnů do protivníkova těla. Proto se u expozice dikobraza bát nemusíte.

Mezi zajímavá mláďata patří rozhodně i mangusta trpasličí. Ta se v Zoo Praha narodila 24. března. Jelikož tato malá zvířata váží jen asi 300 gramů, vysloužila si tak titul nejmenší africké šelmy. Mangusty loví hlavně hmyz, k čemuž mají i přizpůsobený chrup.

Od prvního ledna do třetího května odchovala zoologická zahrada v Praze 242 mláďat. Z toho 144 savců, 57 ptáků, 30 plazů a 11 obojživelníků. A to celkem dokonce 74 nejrůznějších druhů.