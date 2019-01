Praha - Krizový štáb s odboráři snad míří ke kompromisu. Obě strany ohlásili posun v jednání, stávka ale zažehnána není a příští rok se budou utahovat opasky.

POSUN. Tak hodnotí odboráři čtvrteční jednání, o stávce se teď bavit nechtějí./Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Ivan Babej

Jak to vypadalo po středečním krachu jednání špatně, tak se ve čtvrtek karta obrátila.

Z dopoledníschůzky odcházeli členové krizového štábu i odboráři mnohem lépe naladěni. V některých požadavcích v podstatě došlo ke shodě, jinde se hledá cesta ke kompromisu. Jisté je, že v tuto chvíli se nemusejí Pražané obávat přímého vyhlášení stávky, pohotovost však trvá i nadále.

Došlo k posunu

Všechny zúčastněné strany čeká ještě mnoho dlouhých jednání. „Dnešní jednání bylo z obou stran vedeno konstruktivně. Odprezentováno bylo všech sedm sporných otázek respektive našich požadavků a mohu potvrdit, že u všech bodů došlo k posunu. Zároveň ale nemohu říct, že bychom se shodli,“ řekl ihned po jednání zástupce odborářů Jiří Obitko.

On a jeho kolegové poté ještě jednotlivé odpovědi a návrhy krizového štábu projednávali do večerních hodin, aby mohli vydat jasné stanovisko, jak chtějí dál pokračovat v jednáních.

Sedm požadavků odborářů pražského dopravního podniku vůči vedení Prahy Primátor předloží plán dofinancování Prokazatelné ztráty roku 2009 včetně návrhu financování dopravního podniku v příštích letech tak, aby nebylo nutno čerpat kontokorent zvyšující náklady na financování provozu podniku. DPP ukončí činnost společnosti BNV Consulting, která má na starosti organizační audity a outsourcing, tedy vyvedení některých činností mimo podnik. DPP ukončí spolupráci s Radkem Novotným, ředitelem projektu transformace v DPP. DPP ukončí všechny projekty směřující k outsourcingu, privatizaci nebo prodeji, které mají pro chod DPP strategický a zásadní význam. Zastavení všech projektů směřujících k outsourcingu a jejich nové prověření, protože uvažovaná desetiprocentní úspora nákladů pro DPP je nereálná. Ukončení snižování počtu pracovních míst z důvodu nedodržení slibů primátora, který zněl: Úspory vyplývající z transformace DPP budou využity pro zlepšení poskytované služby cestujícím. Nastavení standardu kvality při přepravě cestujících pro všechny dopravce na území hlavního města Prahy provozující MHD. Zdroj: Odborové organizace DPP

Znovu se chtějí sejít, co možná nejdříve a nevyloučili ani víkend, aby se podařila krize v dopravním podniku co nejdříve vyřešit.

Většina je vyřešena

Optimisticky naladění odcházeli z jednání, kterého se účastnil i primátor Pavel Bém (ODS), také radní pro dopravu a šéf krizového štábu Radovan Šteiner (ODS) i generální ředitel dopravního podniku (DP) Martin Dvořák. „Vnímali jsme posun, ze strany odborářů byla vidět vstřícnost. Z mého pohledu bylo zhruba 90 procent všech problémů vyřešeno,“ konstatoval radní.

Jasno by mělo být například ohledně dofinancování ztráty za letošní rok, když společnost Deloitte provedla audit hospodaření DP za první pololetí letošního roku. V podstatě doladěn je i požadavek na nastavení standardů dopravy. „To vše již řeší také nová smlouva, která by měla být na začátku prosince uzavřena,“ doplnil Martin Dvořák. Splněn bude i požadavek na ukončení spolupráce s ředitelem pro transformaci DP Radkem Novotným. „Jeho mise už v podstatě stejně končila a k 31. prosinci mu bude ukončena smlouva. S tím nebyl problém,“ řekl dále Dvořák.

Nyní se bude jednat hlavně o problémech s outsourcingem, kdy se některé povinnosti DP přesouvají na jinou společnost. S tím souvisí i požadavek na ukončení činnosti společnosti BNV Consulting.

Utahování manažerských opasků

Pokud budou jednání pokračovat dobře, stávka by mohla být příští týden definitivně zažehnána. Pro DP však zůstane otevřeno několik dalších problémů. Jisté je, že v příštím roce bude muset společnost opět ušetřit veliké množství financí.

„I proto už nyní připravujeme veliký balík úsporných opatření, který následně představíme městu. Mezi ním je i snížení platů nejvyššího managementu,“ upozornil Martin Dvořák. Pavel Bém na nedávné tiskové konferenci navrhoval až 30 procent, Dvořák toto číslo zatím nechtěl potvrdit.

Zároveň však odmítl například snižování platů zaměstnanců o 7 procent, což byl další z návrhů úsporných opatření primátora.

Dvořák přijde o milion

Faktem je, že pokud si management platy sníží, celkovou finanční situaci DP to nevyřeší, znamenalo by to ale úsporu v řádech několika milionů korun. „Už dříve jsem ale řekl, že pokud budeme muset šetřit, jsem za sebe připraven začít od sebe,“ ujistil generální ředitel.

Jeho roční příjem je pro mnohé opravdu pohádkový a přesahuje tři miliony korun, a ani platy ředitelů jednotlivých úseků nejsou zrovna nejhorší.

Deník získal od důvěryhodného zdroje výše ročního příjmu hned u sedmi vysoce postavených členů DP. Například ekonomický ředitel Ivo Štika si přijde na bezmála dva a půl milionu. Pokud by se jeho plat snížil o třicet procent, dostal by ročně zhruba o 700 tisíc korun méně. U Martina Dvořáka by byl pokles zhruba milion korun.