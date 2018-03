Bezpečnostní kontroly na Hradě se mohou přesunout do jeho zahrad

Informační technologie - Informační technologie Technici počítačových sítí 65 535 Kč

Technici provozu informačních a komunikačních technologií, technici programátoři QA Manager. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 90000 kč, mzda max. 110000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: ZOOM International, s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Kontaktní osoba pro první kontakt: Jana Markupová - tel.: 222 554 113, email: jana.markupova@zoomint.com, Upřesňující informace: úspěšný kandidát musí mít min. 3 roky praxe v předním týmu QA inženýrů /testerů, min. 5 let zkušenosti v oblasti QA technologií jako QA inženýr/tester včetně automatizovaných testovacích nástrojů a systémů řízení modelový případ: být obeznámen s technologiemi a metodami: Java, C++, Linux, PostgreSQL, Oracle, Maven, GIT, Ant přezkumné nástroje Code, jako Gerrit, CI nástrojů, jako jsou Jenkins), schopnost vést a šířit vizi zaměření na zákazníka, plynulou komunikaci v anglickém jazyce, v českém jazyce velké plus , At lest 3 year experience in leading team of QA engineers/testers, at least 5 year experience in QA technolotgies as QA engineer/tester,including automated testing tools and test case management systems, being familiar with core technologies and methodology: Java,C++,Linux, PostgreSQL, Oracle,Maven,GIT,Ant,Code review tools such as Gerrit, CI tools such as Jenkins, ability to communicate with both technical and non-technical people, ability to hold and spread "cucustomer-focus"vision", Fluent in English, Czech is a big plus. Pracoviště: Zoom international a.s., Karolinská, č.p. 650, 186 00 Praha 86. Informace: Jana Markupová, +420 222 554 113.