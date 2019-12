Teprve letos v květnu se v magistrátní budově konalo rozsáhlé požární civčení. Jeho tématem byl vznik požáru v místnosti pro skladování odpadu v suterénu budovy. Kromě pražských hasičů se zapojili i policisté a lidé ze zdravotnické záchranné služby.

Podle webu Blesk.cz se výstup z této akce společně s auditem České společnosti pro jakost z roku 2018 se v podobě uceleného dokumentu dostal jako tisk o bezpečnosti magistrátu na jednání městské rady. Z programu jednání byl tento bod nakonec stažen a pražští radní by se k němu měli v budoucnu vrátit. Podle oficiálních stránek Prahy se tak v prosinci nestalo.

„Jako největší problém všichni velitelé i další pozorovatelé na místě vnímali nedostatečnou evidenci zaměstnanců a hlavně návštěvníků budovy Magistrátu hlavního města Prahy. V podstatě až do pečlivého prohledání všech místností celého magistrátu nebylo možné potvrdit, zda je budova takzvaně 'čistá', nebo ještě někdo chybí,“ cituje Blesk.cz jednu z výtek výstupní hasičské zprávy.

Turisté i bezdomovci

Seznam Zprávy v článku píší dokonce o varování hasičů, že k nápravě „bezpečnostních mezer“ může být pozdě ve chvíli, kdy při první mimořádné události dojde ke zranění - nebo nedejbože úmrtí - osob. Na nedostatky pražský magistrát údajně upozorňovali také policisté z Útvaru pro ochranu ústavních činitelů.

Problémy přitom může spatřit vlastně každý člověk, běžný občan. Na Mariánském náměstí se vzhledem k sídlu kulturních institucí (Městská knihovna v Praze i Národní knihovna v budově Klementina) i nového dopravního režimu pohybuje mnoho turistů. Lidi, kteří do magistrátní budovy proudí, zajímá hlavně výtah páternoster.

Podle Blesk.cz se na toalety dostanou občas také potulní bezdomovci. Primátorův náměstek Petr Hlubuček k tomu bulvárnímu serveru interpretoval incident, který se stal jeho asistentkám. „Děvčata na mém sekretariátu již musela volat městskou policii, aby vyvedla člověka, který je vulgárně napadal a odmítal odejít,“ prozradil Hlubuček, kterému však volný pohyb osob v Nové radnici nevadí.

Avšak podle Seznamu třeba radní Hana Kordová Marvanová (STAN) či její kolega ze subjektu s názvem Spojené síly Jan Chabr (TOP 09) by uvítali, kdyby se situace řešila. Zmíněná analýza tvrdí, že ani ostraha budovy nemá přehled o pohybu osob. Kamery jsou u vstupu do budovy, jedna je také před primátorovou kanceláří (podle bezpečnostních expertů je zhruba na úrovni lepšího dveřního videotelefonu).

Stačí vzít za kliku…

„Potenciální útočník se může dostat k libovolnému úředníkovi nebo radnímu, aniž by to bylo kdekoli zaznamenáno,“ varují experti. Místnosti, kde pracují zastupitelé a další úředníci, často mívají nezamčené dveře. Stačí tak vzít za kliku…

„Hlavní vchod do objektu by měl sloužit pouze návštěvníkům, popřípadě volenému vedení města. Vchod by měl být ve vstupní hale vybaven recepcí, vstupním turniketem, kamerou se záznamem, rentgenem a ručním detektorem kovů,“ navrhuje dokument možná řešení. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) zadal magistrátním úředníkům, aby na základě analýzy navrhli konkrétní opatření. Jenže Pirátská strana turnikety odmítají.

„Kritizujeme zbytečné kontroly na Pražském hradě, které obtěžují Pražany, turisty i policisty. Tak se přece nemůžeme chovat stejně,“ řekl Seznamu předseda zastupitelů za Prahu sobě a lidovecký poslanec Jan Čižinský. „My pracujeme pro lidi a nechceme se proti nim opevňovat,“ doplnil Čižinský.

Primátor ochranku nepotřebuje

Je fakt, že autor sám textu zažil poněkud obtěžující kontroly při předvánoční návštěvě areálu Pražského hradu. Kancelář prezidenta Miloše Zemana za zavedení přísných kontrol i zavření Jeleního příkopu pražští politici v minulosti několikrát kritizovali.

Ani primátor Hřib se podle vyjádření pro Blesk.cz o své bezpečí strach nemá. Ochranku prý nepotřebuje. „Já se nemusím plížit na Národní třídu v noci, abych tam položil věnec, takže nechápu, proč bych měl mít bodyguarda. Můj kalendář je veřejný, do práce jezdím metrem z Jižního Města,“ řekl Hřib i v narážce na trestně stíhaného premiéra Andreje Babiše (ANO), který se při loňských oslavách 17. listopadu neodvážil přijít mezi demonstranty. Jeho kytice pak skončila v koši.