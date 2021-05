Bezpečnostní expert František Brabec.Zdroj: Deník/Veronika CézováMinulý čtvrtek na policii zavolal anonym, že následující den dojde k výbuchu školky v ČR. Jak policisté postupují v případě takového obecného anonymu?

Výhrůžné telefonáty musí brát policie vážně. A to i když praxe ukazuje, že jde jen o výhrůžku. Policie i v těchto případech provádí opatření a prohlídky objektů, ke kterým výhrůžka směřuje.

Jak pravděpodobné je, že se něco takového stane?

Výhrůžné telefonáty nebývají ve skutečnosti realizovány. To však nic nemění na tom, že policie musí provádět opatření. Vážnější jsou vyděračské telefonáty, kdy pachatel požaduje zpravidla vysoké peněžní částky.

Pražský deník oslovil minulý týden rodiče a mnoho z nich nechalo své děti pro jistotu doma…

Ano, je pochopitelné, že rodiče měli obavy. Praxe ale ukazuje, že pokud chce pachatel udeřit, učiní tak. A většinou bez varování. Když chce zabít, většinou dopředu nevolá. Smutným příkladem je aktuálně střelba ve škole v Kazani…

Pojďme zpátky do Čech. Z vašich zkušeností dá se takový anonym vůbec dopadnout?

Pachatelé výhrůžných telefonátů svou činnost zpravidla opakují a převážná většina jich je dopadena a odsouzena pro šíření poplašné zprávy. Pokud by pachatel skutečně připravoval splnění své výhrůžky, pak by se mohlo jednat o trestný čin přípravy obecného ohrožení, případně pokud by se o splnění své výhrůžky již pokusil, jednalo by se o trestný čin pokus obecného ohrožení.

Kromě anonymů se v posledních týdnech řeší bitky mladých. Parta školáků si domluví místo a čas, kde se poperou. A všechno si to natáčejí na mobil…

Předem domluvené bitky začaly u radikálních fotbalových fanoušků, kterým nikdy nešlo ani tak o fotbal jako o to, domluvit si rvačku a uskutečnit ji. Tyto bitky se vždy vyznačovaly velkou brutalitou. Bohužel se v nich zhlédli i dnešní mladí, kteří jsou často nezletilí a svou brutalitou si leckdy nezadají s fotbalovými chuligány.

Může těmto případům zabránit škola? Nebo rodiče?

Rodiče by se měli více zajímat o to, co jejich děti dělají ve volném čase. Škola by zase měla více vysvětlovat, že tyto případy nejsou hrdinstvím, ale projevem zbabělosti a nahrazováním nízkého intelektu a nedostatku seberealizace.

Pětadvacet let jste působil v Praze na kriminálce, pracoval jste jako soukromý detektiv i bezpečnostní poradce. Na jaké případy vzpomínáte i po letech?

Zajímavých případů byla celá řada. Na odboru Oddělení kriminality mládeže jsme řešili např. případ skupiny, která měla mezipřistání při cestě do Nizozemska právě v Praze. Tato skupina v sobě pašovala kondomy s heroinem. Nebo jsem vedl i tým kriminalistů působících na odhalení výbušného systému umístěného v obchodním domě Kotva. Výbuchu nakonec zabránil policista, který zde ve svém volnu nakupoval a shodou náhod před nástupem k policii působil jako střelmistr.

Dá se zobecnit, jací byli pachatelé třeba v šedesátých letech a jací jsou dnes?

V šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých letech byly oproti současnosti například výhrůžné telefonáty spíše ojedinělé. Začínali pachatelé vyrábějící pervitin a pěstující marihuanu… Drogová kriminalita nebyla tak rozšířená jako dnes. Ale pozoruji, že postupem doby u pachatelů narůstá brutalita a bohužel poměrně často dochází k brutální šikaně právě u mládeže.

Kdo je František Brabec?

* Působil jako náčelník jednoho z odborů kriminálky v Praze.

* Byl prezidentem České komory detektivních služeb.

* Je autorem několika knih a učebnic.

* Na Fakultě aplikované informatiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně dodnes zasedá ve státní zkušební komisi.