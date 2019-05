Největší problém představují koloběžky. „Skoro 90 procent stížností, které nám chodí, je na koloběžky Lime, zbytek jsou kola,“ řekl radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Zákon pohlíží na jezdce na koloběžce stejně jako na cyklisty. Jízdou po chodníku koloběžkáři proto porušují předpisy. Parkování koloběžek a kol na chodníku ale samo o sobě protiprávní není, pokud netvoří přímo překážku. Stížnosti pak musí řešit městská policie.

„Ta situaci vždy prověří a v případě, že tomu tak skutečně je, vyrozumí provozovatele. V případě, že by elektrokoloběžky byly na chodníku odloženy tak, že by znemožňovaly bezpečnou chůzi lidí, maminek s kočárky či osob na invalidním vozíku, strážníci by samozřejmě tuto situaci řešili neprodleně právě s ohledem na bezpečnost,“ sdělila policejní mluvčí Irena Seifertová.

Muži zákona se podle ní ale potýkají také s tím, že tyto dopravní prostředky jsou často blokované bezpečnostními prvky, které znemožňují jednoduchou manipulaci a každý neodborný zásah by mohl vést k poškození. „Městská policie tu opravdu není od toho, aby pohozená sdílená kola a koloběžky uklízela,“ dodala Seifertová.

Je potřeba regulace, říká radní

Problém s parkováním koloběžek přiznává i pražský magistrát. „Překážejí a zohyzďují veřejný prostor v historickém centru,“ řekl radní pro dopravu Adam Scheinherr. „Nejjednodušší by bylo regulovat službu sdílených kol a koloběžek zákonem, například že by město dávalo certifikát či oprávnění k jejich provozování, což zatím neexistuje,“ dodal. Město tak na ně nemá žádný bič.

„Jako zatím nejlepší možnost se nám jeví spolupráce a vyjednávání s firmami, aby své zákazníky informovaly, co znamená bezpečná jízda a kde kola odkládat,“ doplnil Scheinherr. Magistrát také jedná s městskými částmi o vybudování nových cyklostojanů a odkládacích míst, které na jejich žádost instaluje Technická správa komunikací.

Stojany lidé využívají jen do 300 metrů

„Podle statistik uživatel kolo či koloběžku odloží na určené místo, pokud je ve vzdálenosti do tři sta metrů od cíle jeho cesty, pak jeho motivace klesá,“ dodal Scheinherr.

Jejich vybudování podporuje i společnost Lime a podle manažera firmy Ondřeje Širokého o něm aktuálně jedná s vedením Prahy. „O to, aby koloběžky nepřekážely, se stará náš tým pochůzkářů, kteří se pohybují po centru a dohlížejí na to, že jsou koloběžky správně zaparkované a nepřekáží. Uživatelům také připomínají pravidla bezpečné jízdy i zásady ohleduplného parkování,“ řekl Široký. O správném parkování informuje firma i skrze aplikaci.