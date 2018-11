Bezobalový farmářský trh funguje už rok. V prosinci nabídne produkty z Afriky

Už rok a kousek funguje v Česku první farmářský trh, kde si mohou zákazníci koupit většinu potravin do vlastních obalů nebo ve vratných nádobách. Heřmaňák je součástí trhů Náplavka na Řezáčově náměstí. Na projektu spolupracuje také radnice Prahy 7.

Spolek Archetyp, který farmářské trhy provozuje, se loni v září rozhodl ke spuštění bezobalového projektu kvůli nadprodukci potravinových obalů. Podle tiskové zprávy průměrná česká čtyřčlenná rodina vyprodukuje 1,2 tuny odpadu ročně. Ekologický způsob nakupování si navíc v poslední době oblíbilo velké množství Pražanů.

Veškerý sortiment nabízený zhruba 25 výrobci na Heřmaňáku však nakupující do vlastních nebo vratných obalů nedostanou. „Například vakuově balené maso se porcuje a balí ve schválené provozovně, některé mléčné zakysané výrobky se plní do sklenic už v mlékárně nebo sušené houby či sušené biomaso, takzvané jerky, se suší tak, aby obsahovalo jen sedm procent vody, a pokud by se otevřel obal, tak natáhne vlhkost,“ vyjmenovala Šárka Sedláčková, organizátorka farmářského trhu Heřmaňák.

Káva do vlastního se slevou

Podle Sedláčkové však lze nakoupit bezobalově třeba med, marmelády, ajvar nebo i vajíčka. „Navíc pro ty, kteří si nechají nalít kávu do vlastního hrnku, má kavárna Alchymista připravený speciální bonus – levnější nápoje o pět korun,“ dodala organizátorka.

Heřmeňák nedaleko metra Vltavská láká rovněž na speciální atmosféru. Občas se tu totiž stírá rozdíl mezi farmářským trhem a sousedskou slavností. Konají se tu různé akce, tvůrčí dílny pro děti a mezi stánky jsou i kovové a dřevěné stolky se židlemi. „Každý trh zdobíme vázičkami s květinami, aby tu bylo příjemně všem,“ uvedla Šárka Sedláčková.

V prosinci (1. a 22.) bude součástí trhu také Africký den, kdy bude ve vyhřívaných stanech k dispozici ovoce či zelenina od farmářů z Ugandy, koření či čerstvé banány ze Zanzibaru. Organizátoři upozorňují, že na rozdíl od většiny farmářských trhů Heřmaňák nečeká zimní pauza – poslední trh letošního roku proběhne 29. prosince a nová sezóna začne už druhou lednovou neděli.