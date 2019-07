Hned první obsáhlejší Bursíkovo vyjádření v nové funkci vyvolalo - zejména v debatách na sociálních sítích - mnoho povyku. „Pokud má teď Pražan automobil se spalovacím motorem, tak by měl být jeho poslední,“ řekl Martin Bursík ve vysílání Českého rozhlasu Plus. „Běžná auta budou muset z Prahy zmizet. Jsme v roce 2019 a podívejte se na trend automobilek – i Škoda Auto směřuje k elektromobilitě,“ dodal Bursík.

Tato část z téměř půlhodinového rozhlasového rozhovoru mnoho „konzervativců“ pobouřila. Některé ohlasy parafrázují politikův výrok tak, že by z Prahy měl zmizet spíše Bursík, navíc když ho nikdo nevolil. Diskuze se rozprodudila i na Bursíkově profilu. „Já upřímně žádnou válku proti autum vést nechci. Raději bych zvedal atraktivitu a kvalitu MHD (jde i o čistotu), než ztěžoval používání aut,“ napsal k tématu Martin Jaroš, populární marketér s politickými ambicemi.

Podle Bursíkovy vize by se však Praha měla vydat cestou Londýna a zavést mýtné. „Tam už se přesouvá doprava lidí z osobních aut na sdílenou nebo na zvýhodněné taxi. Teď uvažují o převzetí švédského modelu, který mýtné nastavuje dynamicky a rozkládá ranní a odpolední dopravní špičky. To je spojeno i se zaměstnavateli, kteří pak adaptují začátek a konec pracovní doby tak, aby se všichni dostali efektivně do práce.“

Elektromobily by neplatily mýtné

Se zpoplatněním vjezdu automobilů se spalovacími motory do centra města ostatně počítá Plán udržitelné mobility, který nedávno schválila městská rada. V budoucnu by tak měly dostat přednost elektromobily. Omezit neekologické způsoby dopravy by měly začít firmy a postupně pak i jednotlivci. „Praha nebude ostrov s elektromobily, kdy by všude jinde jezdily spalovací motory. Vše bude výsledkem mnoha konzultací,“ upozornil Bursík. „Bude to jistě velmi citlivé téma, ale bez toho se Praha, myslím, neobejde.“

Někdejší vicepremiér české vlády ovšem přiznal, že problémem je, že elektromobil si bere elektřinu v Česku z hnědého či černého uhlí, což nejsou zrovna ekologické zdroje. Podle Brusíka už pražské zastupitelstvo vyzvalo menšinovou vládu Andreje Babiše (ANO), aby byla aktivnější v oblasti klimatické změny planety a zmínil Babišovo zablokování dohody na Evropské radě, aby byl kontinent do roku 2050 klimaticky neutrální. „Ono k tomu dřív nebo později stejně dojde a i vláda pak rychle změní své stanovisko,“ myslí si Bursík, podle něhož by vedení metropole mělo hledat zdroje „čisté“ elektřiny.

Byli jsme Don Quijoti

„Odhaduje se, že v roce 2030 bude až osmdesát procent nákupů městských autobusů na světě pouze s elektrickým pohonem. A nezastaví to ani český premiér. Naštěstí celý proces táhne byznys a nezávisle na vyjádřeních premiéra investuje ohromné peníze do rozvoje elektromobily nebo do sítě dobíjecích stanic,“ poznamenal Bursík ve vysílání ČRo Plus.

Kritici však namítají, že v Česku chybí infrastruktura. V Praze navíc chybí pro efektivní zákaz „běžných“ vozidel dobudované silniční okruhy. Někteří lidé připomněli Bursíkovy „hříchy“ z minulosti. Bývalý šéf Zelených v roce 2010 jako ministr životního prostředí bojoval za změnu zákona o ochraně životního prostředí, která stanovovala zvýšit podíl biosložky přimíchávané do benzínu a nafty.

Bursík se dostal do sporu s tehdejším prezidentem Václavem Klausem. Dnes můžeme pozorovat dopady této legislativní změny na polích, kterým vládne žlutá barva řepky. Bursíkovi názoroví oponenti viní nového šéfa pražské ekologické komise také z masivního rozšíření kůrovce.

Ale Bursík sám si pochvaluje, že se v současné době zásadně mění pohled lidí na ochranu životního prostředí. Dekády to bylo jen okrajové téma, byli jsme takoví Don Quijoti, a najednou je to hlavní téma,“ prohlásil Bursík.