Tato oficiální pražská dopravní mobilní aplikace umožňuje navíc nakoupit i více jízdenek naráz a následně je přeposlat vašim blízkým či přátelům. Přímo v aplikaci si cestující mohou nakupovat a spravovat také dlouhodobé kupóny. To vše bez nutnosti zbytečného kontaktu s okolím.

„Aplikaci PID Lítačka sám pravidelně používám a všem ji doporučuji. Můžete s ní pohodlně cestovat nejen po Praze, ale i po Středočeském kraji. Pro názornost uvádím jednu konkrétní uživatelskou zkušenost: Z Kolína do Kladna to máte třeba jen za 46 korun s již platnou Lítačkou po Praze, případně 76 korun s dokoupenými pásmy Prahy, takže levněji než přes tarif Českých drah. Na jeden lístek navíc můžete jet vlakem, metrem i autobusem. To vše na pár kliknutí a bez čekání ve frontách,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Umí víc než jen pro koupit jízdenku

Kromě nákupu a správy jízdného aplikace umožňuje vyhledat nejvhodnější spojení a aktuální odjezdy autobusů, včetně případných zpoždění, zaplatit parkovné na zónách P+R, zobrazit omezení, výluky nebo aktuální informace a spoustu dalšího. Aplikace je ke stažení zdarma na Google Play či App Store. Více informací je také na app.pidlitacka.cz.

„Aplikace se po téměř dvou letech svého fungování stala nedílnou součástí každodenního cestování Pražanů a Středočechů. Právě v současné situaci, kdy je z bezpečnostního hlediska důležité upřednostňovat bezkontaktní platby za jízdné, je mobilní aplikace PID Lítačka jedinečným nástrojem k pohodlnému a bezpečnému nákupu jízdenek a odbavení,“ dodal k mobilní aplikaci Michal Fišer, generální ředitel pražské městské společnosti Operátor ICT, která má provoz a vývoj PID Lítačky na starosti.