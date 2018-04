Bezhotovostní budoucnost obyvatelům metropole ušetří až 33 miliard korun ročně

Více než tři desítky miliard korun ročně by měli Pražané a pražské firmy uspořit přechodem na úplný bezhotovostní platební styk. Dokládá to aktuální mezinárodní studie, provedená na reprezentativním vzorku obyvatel světových velkoměst a v nich sídlících soukromých společností.

Pro Prahu výzkum Visa Roubini ThoughtLab vyčíslil možnou úsporu 26 miliard korun pro podnikatele a firmy díky rychlejšímu zpracování příchozích a odchozích plateb, ale i vyššímu počtu zákazníků a vyšším tržbám. 6 miliard by podle studie ušetřil veřejný sektor na nižší administrativní zátěži při řešení kriminality spojené s hotovostí a díky vyšším příjmům z daní.

Jednu miliardu by pak podle karetní společnosti ušetřili sami Pražané, kromě úspory času by k tomu přispělo snížení kriminality spojené s hotovostí, jako jsou kapesní krádeže nebo korupce. To vše za předpokladu, že by všichni Pražané platili kreditní, debetní i předplacenou kartou, mobilními zařízením, online a elektronickými peněženkami tak často, jako dnes platí 10 % nejaktivnějších uživatelů.

Jiná kriminalita a vyšší zadlužování

Až tak optimisticky ale nevidí bezhotovostní budoucnost ekonomka Hana Lipovská z Masarykovy univerzity: „Nevýhody se mohou projevit paradoxně i ve zmiňované kriminalitě, která se má bez hotovosti snížit,“ míní. V posledních letech přitom podle ní nastal prudký pokles klasické kriminality a dochází k nárůstu kriminality kybernetické jako padělání karet nebo útoky na účty.

„To se týká i padělání, kontinuálně klesá počet padělaných bankovek, u mincí je zanedbatelné. Přibývá ale naopak případů padělání karet,“ říká a dále dodává, že je naivní domnívat se, že bez hotovosti zmizí šedá ekonomika či korupce. Ta ostatně i dnes probíhá třeba v naturáliích nebo službách. Upozorňuje také na to, že podle výzkumů lidé peníze z karet a účtů utrácejí rychleji a snáz, než bankovky, a domácnosti se tak více zadlužují.

Bez peněz na více místech

Vzrůstající popularita bezhotovostních plateb je nepopiratelná, bez bankovek a mincí zaplatíte na stále více místech. A jejich počet se má i nadále zvyšovat. „Ve světě očekáváme až desetinásobný nárůst akceptačních míst a podobně by se měl vyvíjet i trh v České republice. Objem karetních transakcí u nás tvoří sice více než 20 procent útrat domácností, naším cílem je ale přiblížit se Skandinávii, kde je to 60 procent. Řada obchodníků a institucí ale už do lepšího zákaznického zážitku investuje, a tak věříme, že i v tomto ohledu brzy severské země a západ dostihneme“, uvádí Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa pro Českou republiku a Slovensko.