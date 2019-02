Praha /ROZHOVOR/ - Kdo šel v neděli odpoledne centrem Prahy, možná potkal skupinku nadšenců běžící od Národního divadla na Petřín. „Jsou to zhruba dva kilometry, i když do kopce. Nejrychlejší z nás to dal za 8 minut 40 vteřin," říká jeden z nich Štěpán Volfík. Nic neobvyklého. Až na jeden detail.

Mnohem těžší byl výšlap na Sněžku, řekl David Mrhač o běhu naboso na Petřín. Sám bydlí na Žižkově, bosý tak běhá třeba na Vítkov. Vyráží ale i třeba k Milíčovskému rybníku. | Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

Běhají zde totiž pravidelně. A hlavně: naboso.

Volfík pracuje v obchodě v Divadelní ulici, který se specializuje na prodej „bosé obuvi“, jež simuluje chůzi naboso. „Lidé si ji často kupují do města, kde by chtěli chodit bosí, ale kvůli množství věcí, které se povalují po zemi, si na to netroufají. Nebo se to třeba společensky nehodí,“ vysvětluje Volfík.

Na Petřín ale běžel zcela bosý. A nechyběl u toho ani David Mrhač. Spoluzakladatel občanského sdružení Bosá turistika. Právě jeho jsme se ptali.

Jak vás napadlo založit občanské sdružení, které propaguje chůzi naboso?

Je to součást zdravého životního stylu. Zajímáme se o to, co jíme, a zda máme dostatek pohybu, a chůze naboso s tím souvisí. Občas jsme si takto s partou vyrazili a potkali lidi, kteří říkali, že by takto taky chodili, ale brání jim v tom určité společenské konvence. Tak jsme se rozhodli vytvořit tomu trochu zázemí, ukázat, že chodit naboso je úplně normální věc, i když počasí úplně nepřeje.

Byl při běhu naboso na Petřín nějaký komplikovanější úsek?

Běžně během výletu ujdeme takových 15 až 20 kilometrů. Takže dnešní dva kilometry na Petřín byly sranda, i když se u toho člověk zapotí, protože běžíte stále do kopce. Samotný terén je ale bez problémů, mnohem horší to bylo, když jsme šli třeba na Sněžku. Střídalo se tam hodně povrchů a místy byl skutečně hodně nepříjemný terén. Všichni to naboso nedali. Plánujeme to ale zopakovat.

Které povrchy jsou tedy pro chůzi naboso problém?

Komplikovanější jsou vesměs všechny povrchy vytvořené člověkem. Hrubý asfalt nebo štěrk. Ale zase si to vykompenzujeme tím, že po těchto površích jdeme jen chvíli. Po lesních cestičkách a skalách se pak naopak zase mnohdy jde lépe bosky než v botách.

A třeba takové jehličí?

Je velmi příjemné. Leží a nepíchá.

Všiml jsem si, že naboso vyrážíte i v zimě…

To je součást toho, jak se člověk postupně zoceluje. Není dobré začít hned naboso chodit všude, kde to jde. Když je to nepříjemné, radši se obujte. Přirovnávám to k první cigaretě nebo alkoholu: pro nepřipraveného člověka to může být šok. Chození naboso je ale na rozdíl od těchto neřestí daleko zdravější. Už čtyři roky jsem neměl chřipku nebo angínu. Teď to řeknu a zítra mě skolí, ale celkově se skutečně cítím mnohem lépe.

Bez bot půjdou i pochod Praha - PrčiceDavid Mrhač je zakladatelem občanského sdružení Bosá turistika. V nejbližší době, 17. května, půjdou jeho členové bez bot pochod Praha - Prčice.



Se skupinkou nadšenců lze běhat naboso i na Petřín. Vyrážejí pravidelně každý pátek od Národního divadla. Nutno si jen přivstat. Start je v 6.30 hodin ráno.