Start i cíl nedělního běhu bude u Trojského vodáckého kanálu. Sedm a půl kilometru dlouhá trať vede podél Vltavy, přes rezervaci Velká skála a zpět dolů k řece přes Botanickou zahradu i areál Trojského zámku. Startovné od 390 do 590 korun za osobu (do 15 let zdarma) zahrnuje mimo jiné vstup do obou lokalit, zdravou snídani, za symbolické vstupné je pak zajištěné i hlídání dětí.