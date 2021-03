„Závislost na drogách v kombinaci s tím, že jsem měla starší rodiče a maminku neurotičku, se kterou se nešlo bavit o všech věcech, které jsem chtěla… Vyústěním bylo, že jsem do toho v patnácti spadla a ve 22 letech jsem se ocitla na ulici,“ vrací se zpátky v čase dvaačtyřicetiletá Zuzana.

Z ní se dostala po letech do azylového domu, kde ji oslovily pracovnice neziskové organizace Jako doma. V roce 2013 tak byla jednou z prvních žen, které se podílely na projektu Kuchařky bez domova. „Nebudu si hrát na hrdinku a zastírat. Důvody, proč jsem se tenkrát zapojila do projektu, byly finanční. Zároveň se mi ale líbilo, že to nebylo jen o tom natáhnout ruku, ale měla jsem možnost podílet se jako rovnocenný člen týmu. A díky své minulosti jsem měla co nabídnout.“

Nejdříve jako kuchařka začala jezdit se stánkem na náplavku a farmářské trhy po celé Praze. Následovalo vaření v pronajatých prostorách. A nakonec se Kuchařky bez domova dočkaly po letech i vlastní jídelny na Andělu.

„Od našeho malého projektu se organizace postupně rozrůstala, až vzniklo komunitní centrum pro ženy bez domova,“ vypráví Zuzka a dodává, že si díky neziskovce udělala přes úřad práce kurz pracovníka v sociálních službách. Díky tomu nyní pracuje jako peer konzultantka.

Jako doma

Nezisková organizace se od roku 2012 věnuje ženskému bezdomovectví a spolu s ženami bez domova učí, jak jim pomoci. Mezi projekty patří komunitní centrum, Jídelna Kuchařek bez domova a humanitární ubytovací zařízení v době koronaviru. V komunitním centru mohou ženy ošetřit své základní potřeby, ale také se zapojit do společných aktivit nebo vyhledat podporu sociální pracovnice. V Jídelně Kuchařek bez domova mohou nalézt práci a ukázat tak, že se nevzdaly. Ženy bez domova se velmi často setkávají s násilím, proto se neziskovka zaměřuje na to, jak ženy posilovat a vytvářet bezpečné prostředí. Roční rozpočet organizace je 6,5 milionu korun.

Předností této pozice je právě to, že má osobní zkušenost a pracuje v terénu. „Jako peer konzultantka chodím na místa, která sama dobře znám a vím, že tam holky se stejnou minulostí najdu. Díky této nepřenositelné zkušenosti se mi pak s nimi lépe navazují vztahy,“ popisuje Zuzka.

Jedním dechem ovšem dodává, že si musí hlídat, aby nedávala bezdomovkyním najevo, že má moc, že ona se z toho už dostala. „S holkami například chodím jako doprovod na úřad, vyřizovat občanské průkazy, k lékaři, pomáhám jim se zabydlováním v sociálních bytech… A neméně důležité je i naslouchání. Holky jsou šťastné, že s nimi někdo stráví hodinu či dvě, vyslechne je, sdílí s nimi jejich bolesti. Toto vypovídání se z duše je pro mnoho z nich vlastně to nejdůležitější.“

Každé takové sdílení zkušeností je však přínosné i pro samotnou Zuzku, která moc dobře ví, jak těžké je sehnat práci. „Když máte exekuce, není lehké si něco pořádného najít. A když už něco máte, nenaplňuje vás to. Máte na výběr bezpečnostní agentury, úklidy venku, zahradnické práce…“

Všechny tyto činnosti jsou podle Zuzky velmi špatně placené. „Chodíte do práce, která vás nebaví. A je na vás vidět, z jakého prostředí pocházíte, takže ani nemáte šanci si najít lepší práci za více peněz. Motivace posunout se v životě je tak malá. Prostě začarovaný kruh.“

Práce v neziskovce Jako doma vnímá jako satisfakci minulosti. „Je lepší pomáhat než někde brečet v koutě. Zároveň si uvědomuji, že mi toto zaměstnání zvětšuje sebevědomí. Mám důvod tu být. Pro co žít.“