Vedení městské části Praha 1 v polovině března oznámilo, že nesouhlasí s dalším pronájmem magistrátního pozemku U Bulhara spolku Naděje, jenž provozuje centrum služeb pro bezdomovce. „Není dlouhodobě přípustné, aby byl tento problém koncentrován pouze v naší části. Už před čtrnácti lety bylo jasně řečeno, že se jedná o dočasné východisko a magistrát nejpozději do května 2010 zrealizuje dlouhodobé řešení bezdomovectví. Ke stejnému datu měla být odstraněna stavba,“ uvedl na sociálních sítích místostarosta „jedničky“ Petr Burgr (KDU-ČSL).

Naděje poskytuje přístřeší lidem bez domova v obytných buňkách přímo pod mostem severojižní magistrály. Ta se nachází již na území Prahy 2, přičemž pozemky patří magistrátu. Lidé přicházejí do nízkoprahového denního centra sami, za pomoci terénních pracovníků či po propuštění z nemocnic. Je jim tam nabídnuta sprcha, praní prádla, ošacení, sociální poradenství i zdravotní ošetření.

Facebookový příspěvek Prahy 1 vyvolal veliký zájem, desítky lidí jej sdílely a najdete pod ním téměř 400 komentářů. Většina záměr odsoudila. Po vlně kritiky městská část uvedla, že si práce organizace váží a dokonce jí posílá finanční příspěvky.

Místostarosta Burgr se bránil proti tvrzení, že bojuje proti lidem bez domova, následovně: „Chci jen, aby magistrát dostál svých závazků a zajistil pro ně důstojnější podmínky. Řešením je vybudování sítě center, která by na celém území hlavního města zajišťovala pomoc.“

Magistrát s řešením počítá, ovšem několikrát ho odložil. „To místo je nedůstojné, nedivím se, že se lidem nelíbí. Jedna věc je technické řešení, které je provizorní a špatné, ale služba je smysluplná. Na změně pracujeme. Vše se pozdrželo kvůli širší revitalizaci prostoru,“ sdělila radní pro sociální služby Milena Johnová (Praha sobě).

Vedení metropole navíc počítá s tím, že do Vrchlického sadů budou jezdit tramvaje od Václavského náměstí a zastávka se přesune přímo před budovu nádraží.

Bojíme se bezdomovců, tvrdí místní

Majitelé okolních nemovitostí však nechtějí čekat a sepsali otevřený dopis, ve kterém žádají primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), aby magistrát centru neprodloužil smlouvu a přesunul ho jinam. „V noci se bojíte projít parkem. Když odemykáte dům, tak s obavou, co za dveřmi zase bude. Děti na krásné dětské hřiště nepouštíte, protože nechcete, aby viděly to, co se děje kolem plotu,“ napsaly v prohlášení zástupců sdružení občanů Prahy 1 Monika Martínková a Jitka Hauptvogelová.

Podle nich navíc bezdomovci nedodržují vládní opatření. Domnívají se, že je k hlavnímu nádraží a do Vrchlického sadů přitahuje právě existence centra.

Ředitel Naděje Daniel Svoboda míní, že by bylo zrušení centra v době pandemie velmi nešťastné a situaci s bezdomovectvím by ještě zhoršilo. „Lidé bez domova nejsou u nádraží kvůli nám, Naděje je tu kvůli nim. Pokud se služby pro ně přesunou do okrajových částí, klienti za nimi nepůjdou, ale zůstanou zde, kde mají nejlepší podmínky k přežití,“ zdůraznil.

V Naději je navíc jediné místo v Praze, kde nabízejí lidem bez domova lékařské ošetření, ordinuje tam praktický lékař, stomatolog i gynekolog. Ti za minulý rok ošetřili více než jeden a půl tisíce klientů. „Můžeme tak chránit město před rizikem šíření infekčních a parazitárních onemocnění, kterých léčíme několik set ročně,“ doplnil Svoboda.

Ředitel Naděje se s vedením Prahy 1 shodují na tom, že problematiku bezdomovectví v metropoli je potřeba řešit systémově, a vyzývá ke zřízení více denních center.

Komplex buněk pod magistrálou funguje od roku 2006 jako provizorní stavba, zastupitelstvo centrální městské části tehdy souhlasilo s jeho provozem na čtyři roky. Nezisková organizace se díky tomu ocitá v nejistotě prakticky každým rokem, což jí komplikuje plánování.