Bezbariérové zastávky MHD: magistrát pokračuje v jejich úpravách a přestavbě

Právě na dnešní den, na 19. března, připadá Mezinárodní den invalidů, jehož cílem je upozornit na bariéry, se kterými se nejen lidé se zdravotním postižením každý den potýkají. Magistrát hlavního města se v rámci projektu Praha bezbariérová otázkám odstranění překážek ve veřejné dopravě věnuje dlouhodobě. Společně s městskými organizacemi, zejména s Dopravním podnikem, Technickou správou komunikací, Institutem plánování a rozvoje, ale i za pomoci občanských sdružení navazuje na celosvětový trend budování udržitelného městského prostředí přístupného pro všechny.

„Snažíme se odstraňovat bariéry co nejrychlejším tempem, je to jedna z klíčových priorit. Každý člověk, bez ohledu na to, zda je hendikepovaný či cestuje s kočárkem, musí mít možnost maximálně svobodného pohybu po Praze bez omezení. Věřím, že se k naší snaze připojí i co nejvíce soukromých subjektů," řekl náměstek primátorky pro oblast dopravy, sportu a volného času Petr Dolínek.

Metropole má v současnosti hotovou projektovou dokumentaci na zpřístupnění tramvajových zastávek Maniny, Kamenická, Náměstí Republiky a autobusové zastávky Smaragdová. Bezbariérového zpřístupnění se vbrzku dočkají stanice metra Karlovo náměstí a Opatov. V plánu je bezbariérová úprava pěší trasy mezi stanicí metra I. P. Pavlova a Úřadem městské části Praha 2.

Lze požádat o dotaci

Ve stádiu přípravy projektové dokumentace jsou bezbariérové úpravy tramvajových zastávek Karlovy lázně, Lipanská, Nákladové nádraží Žižkov, Orionka, Vinohradská vodárna a Čechův most, dále pěší přístup k zastávce tramvají Albertov a zastávce autobusů Červeňanského. Byly dokončeny studie proveditelnosti na zpřístupnění stanic metra Pražského povstání, Křižíkova, Radlická, Želivského a Jinonice.

Od roku 2015 se postupně instalovaly výtahy do stanic metra Roztyly, Anděl, I. P. Pavlova, Můstek a v roce 2017 ve stanici metra Palmovka. Všechny tyto úpravy vycházejí z Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v Praze, která byla schválena v roce 2014 Radou hl. m. Prahy.

Již druhým rokem poskytuje Hlavní město Praha dotace na odstranění bariér u vstupů do stávajících budov určených pro veřejnost (kavárny, restaurace, obchody, školy, školky, knihovny atd.) nebo budování a úpravy sociálních zařízení, tak aby se staly zcela bezbariérové. Uzávěrka podání žádosti o dotaci je 31. března 2018.