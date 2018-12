Bez výhry podruhé starostou Prahy 4. Jsem mužem kompromisu, tvrdí Štěpánek

Politické umění prokázal celostátní lídr Zelených zejména v posledních letech – po komunálních volbách v roce 2014 se stal starostou Prahy 4 jako lídr Trojkoalice, která tehdy skončila druhá. A v čele nuselské radnice se udržel i po letošním říjnu, kdy jím vedené uskupení Praha 4 sobě (Zelení a nezávislí) bylo až třetí, byť v těsném odstupu. „Mám pověst někoho, kdo je přístupný dohodám,“ zdůvodnil Štěpánek v rozhovoru pro Pražský deník své úspěchy.

Petr Štěpánek vede nejlidnatější část Prahy již ve druhém volebním období za sebou. Koalici dokázal před čtyřmi roky sestavit s ČSSD a TOP 09, po jejím rozpadu se dohodl s ANO a ODS. Na právě začínající povolební spolupráci s Piráty, lidovci a STAN se staronový starosta těší zatím nejvíc.

Prosadí nová koalice v Praze 4 více změn oproti té předchozí?

Programově je tato koalice homogennější. Roli jistě hraje i to, že de facto kopíruje pražskou koalici. V obou případech jsou Piráti, blok středopravicových stran s lidovci i hnutím STAN a také uskupení Praha sobě, respektive v našem případě Praha 4 sobě. Slibuji si proto i od jednání s hlavním městem, že v zásadních věcech nepůjdeme proti sobě, ale naopak se budeme dobře doplňovat.

Petr Štěpánek - biografie

Narodil se v roce 1965 v Kladně. V Praze 4 žije od raného dětství. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK, obor molekulární biochemie. Polovinu 90. let strávil studijně v New Yorku na State University, kde také přednášel. Po návratu působil mj. v Akademii věd. Angažoval se v budování mezinárodních cyklostezek a založil občanský spolek Oživení. Od roku 2002 je zastupitel městské části Praha 4, tři volební období byl i zastupitelem hlavního města. Starostou Prahy 4 je od roku 2014, šéfem Strany zelených od letošního ledna.

Je to tedy tak, že vaše Praha 4 sobě má blíže k Čižinského hnutí Praha sobě než k celostátní Straně zelených?

Praha 4 sobě jsou Zelení a nezávislí. Zároveň ale s iniciativou Praha sobě nemáme žádné výrazné programové neshody. Důležití jsou v našem případě také ti nezávislí kandidáti. Prakticky všichni jsme tady z místních spolkových hnutí a v tom jsme si hodně podobní s Prahou 7, kde vyrostla Praha sobě. S ní spolupracujeme např. v otázce dopravních staveb. Za Prahu 4 jsme už poslali souhlasné stanovisko s rekonstrukcí ulice Táborská na Veselí, což v minulé radě neprošlo přes nesouhlas ODS. V tomto směru už jsme tedy sjednotili noty. Jsme navíc na opačné strany magistrály než Praha 7. A stejně jako jim je i nám jasné, že k nějakému zklidnění musí dojít. Máme to i v koaliční smlouvě. Magistrála se ale samozřejmě musí řešit celoměstsky. Není možné, aby na ní měla jedna část parkovou úpravu, druhá dálnici a třetí ještě něco jiného.

Jak by měla konkrétně vypadat „humanizace“ magistrály a okolí v Praze 4?

Jako se v minulém volebním období podařilo zrekonstruovat Nuselskou ulici, tak teď budeme podobným způsobem měnit Táborskou. To znamená, že chodníky budou zase v té pražské mozaice, což do Nuslí krásně pasuje. Tramvaj bude v betonovém loži s asfaltovým povrchem a s dvojí izolací – proti hluku a vibracím. Tím se výrazně sníží hlučnost. Cílem tam bude i rovnováha mezi parkováním, průjezdem aut a veřejné dopravy. V souladu s dopravní politikou hlavního města klademe důraz na přednost MHD. V tom ohledu už se tam rýsují konkrétní podoby zastávek a křížení. Tak, aby ta tramvaj měla vždy přednost. V oblasti náměstí Hrdinů zůstane průjezd podjezdem, přičemž zastávka se přesune na náměstí Hrdinů a tím tam vznikne s metrem jednotný přestupní uzel. Dnes je to tam rozházené a tedy nepohodlné – zastávka autobusů je úplně dole, tramvají zase nahoře a od stanice metra Pražského povstání tam nevede žádný přechod. Komfort pro lidi, kteří tam bydlí nebo pracují, by se měl výrazně zvýšit.

Stal jste se už podruhé starostou, přestože vaše kandidátka ani v jednom případě volby nevyhrála. Jak jste to dokázal?

Myslím si, že jsem znám jako někdo, kdo hledá konsenzus uvnitř strany i v politice jako takové. Demokracie je přeci o tom, že ti, kdo mají vyhraněné názory, přistoupí na jejich průnik. V Čechách je sice kompromis hanlivé slovo, ale ve skutečnosti je demokracie založená na kompromisu, na vzájemném vyhovění si. Kromě toho mám myslím pověst člověka, který za každé situace drží slovo. I proto v Praze 4 snad v poslední době vznikají koalice, které městskou část rozumně spravují. I když na hodnocení té současné koalice je pochopitelně brzy, protože teprve vznikla. Piráti tady o jedno procento vyhráli a je to pro ně skvělý výsledek. Já to naprosto respektuji a také tomu odpovídá složení rady. Z jednotlivých zastupitelů jsem ale získal suverénně nejvíc hlasů já, s obrovským náskokem před kýmkoliv jiný. Stav, kdy já jsem starostou, a Piráti mají nejsilnější zastoupení v radě, proto podle mě přesně odpovídá výsledku voleb.

Co považujete za největší úspěchy předchozího období a co byste chtěli dokončit, na co navázat?

Jednoznačně to bylo koupaliště Lhotka. Z projektu developera jsme se dostali k projektu koupaliště pro všechny. Loňská sezóna ukázala, že je to plně funkční. A v příštích čtyřech letech tam budeme dělat už jen dílčí úpravy – sportoviště včetně beachvolejbalu, letní kino, posílení zázemí i další prostranství pro děti a úpravy zeleně, aby tam bylo víc odpočinkových ploch. Musím zdůraznit, že zásluhy na tomto projektu mají úplně všichni, protože to byla jedna z konsenzuálních věcí v rámci městské části. Měli jsme tady taky neuvěřitelný nepořádek v parkování. Samozřejmě lidé na to mají různé názory, ale zavedení modrých zón se myslím v zásadě vydařilo. Cíl upřednostnění rezidentů byl splněn. Teď se musíme rozhodnout, jak dál. Během několika týdnů dostaneme expertní studii dopravy v klidu pro Prahu 4. A její součástí bude návod, jak pokračovat ohledně parkovacích zón. Aktuálně to nejvíc „odskákaly“ Dvorce, okolí Jeremenkovi, Braník. Tyto oblasti se ocitly těsně za hranicí zón, a proto jako první aspirují na nějaké rozšíření. Koaliční smlouva s rozšířením počítá, ale v tuto chvíli to nechci předjímat.