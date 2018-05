Bez očkování se děti do školky nedostanou, předškoláky bez vakcinace ale přijmou

Od začátku roku už na území hlavního města onemocnělo spalničkami celkem 83 lidí. Dva případy zaznamenali zdravotníci tento týden, stejný počet nových pacientů ošetřili i v týdnu do 18. května. „Na území metropole nadále pokračuje zvýšený výskyt onemocnění spalničkami,“ informoval v pátek ředitel pražské hygieny Jan Jarolímek.

Většinu pacientů tvoří lidé, kteří nebyli očkováni vůbec nebo pouze jednou dávkou vakcíny. Onemocněli ale i čtyři dospělí, kteří v dětství prošli kompletním očkováním.

Hygienici: očkování nelze promíjet

Ředitel Jarolímek zveřejnil dopis určený všem ředitelům mateřských škol a před vyhodnocením zápisů v něm připomíná, že do školek neočkované děti nepatří. „Mateřské školy včetně lesních mateřských škol mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním,“ uvedl Jarolímek.

Jedinou výjimku mají předškoláci, pro něž je docházka povinná. „Tuto výjimku však nelze aplikovat na mateřskou školu jako celek,“ zdůraznil ředitel. Nad dvojím metrem pro nejmenší se pozastavují mnozí rodiče. Jak ti, jejichž potomci jsou očkovaní, tak ti, kteří vakcinaci odmítli.

„Není mi jasné, v čem je dcera ve třech letech pro kolektiv nebezpečnější než v pěti,“ komentovala situaci Jana F. z Prahy. Svou dceru očkovat nedala. Všechny školky v okolí při zápisu požádala o výjimku z pravidel, ale neuspěla ani v jedné.

Výjimka vadí ředitelům školek

Oslovení ředitelé mateřských škol povinnost přijímat pouze očkované děti považují za správnou. Výjimka pro předškoláky jim vadí a uvítali by změnu zákona. „Neočkované dítě nepatří do mateřské školy kvůli šíření nákazy,“ reagovala Irena Pecháčková, ředitelka školky V Benátkách v Praze 4. Podle ní přijetí takového dítěte není ohleduplné k ostatním.

Její kolegyně Pavlína Pánková z mateřské školy Hellichova poukázala na to, že i neočkovaného předškoláka musí přijmout přednostně, protože předškolní vzdělávání bylo nadřazeno povinnosti očkovat dítě. „Byla by vhodná úprava zákona, jsem pro, aby do mateřských škol nenastupovaly neočkované děti,“ sdělila Pánková.

Ministerstvo školství novelu odmítá

Podle ministerstva školství jsou však současná pravidla nastavena správně a nic měnit nehodlá. „Není možné z očkování dělat překážku pro plnění povinnosti předškolního vzdělávání daného ze zákona. Proto je jediný správný výklad kombinace školského zákona a zákona o ochraně veřejného zdraví ten, že přijímat lze pouze očkované děti s výjimkou těch dětí, pro něž je předškolní vzdělávání povinné,“ vysvětlila postoj ministerstva školství jeho mluvčí Jarmila Balážová.

Doplnila, že stejné pravidlo platí i pro žáky základních škol. I u nich má povinnost vzdělávat se přednost před povinností podrobit se očkování.