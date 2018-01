Bez gólů se nedá vyhrát. Třinec vynuloval Spartu

Poprvé v této sezoně mohli natáhnout vítěznou sérii na čtyři zápasy. Nepovedlo se. Sparta nedokázala za šedesát minut hry ani jednou překonat Šimona Hrubce a podruhé v této sezoně byla vynulována. Přestože gólman Pražanů Sami Aitttokallio pustil jediný gól, Ocelářům stačil k hubené výhře.

Zápas Sparta - Třinec. Foto: ČTK/ Jaroslav Ožana

Tři vítězství v řadě. To je zatím maximum, kterého letos Sparta dokázala dosáhnout. Se sérií úspěchů v zádech putovala včera do Třince. Před třemi týdny předvedly tyto dva celky ofenzivní podívanou korunovanou osmi góly, tentokrát diváci viděli ve vzájemném souboji jediný. Holešovický celek se v koncovce neprosadil ani jednou, na straně Třince skóroval z přesilové hry Krajíček.

Pražský celek padl na půdě Třince

„Navázali jsme na zodpovědné a dobré výkony z předchozích zápasů, kluci nechali na ledě maximum, ale jedeme domů bez bodů. Ale tak to někdy je, někdo prohrát musí, i když myslím, že dneska jsme si to nezasloužili,“ prohlásil asistent trenéra Jaroslav Nedvěd.

Sparťané dokázali Hrubce jednou překonat, ale rozhodčí branku neuznali kvůli úmyslnému kopnutí. Kudrnovu střelu dorážel Buchtele, podle sudích ale nepovoleným způsobem. „Regulérní branka. Aby nebyla uznána, muselo by to být evidentní kopnutí, což z mé strany nebylo. Nevím, co za klauna sedělo nahoře, že to neuznal. Stálo nás to zápas,“ nechápal rozhodnutí hlavní aktér situace. Pražský celek se regulérní branky nedočkal a na půdě Třince padl po fotbalovém výsledku.