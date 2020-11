V první fázi revitalizace získalo Betlémské náměstí na Starém Městě kompletně nové povrchy. „Šlo o kompromis. Městská část původně chtěla v souladu s přáním občanů například důkladnější úpravy povrchů i zneprůjezdnění náměstí,“ upozornil radní pro dopravu a životní prostředí Prahy 1 Richard Bureš. Proti byli ale památkáři. Těm se zprvu nelíbil ani nápad vysadit na náměstí stromy. Nakonec ale ustoupili.

V současné chvíli, tedy v době ukončení druhé etapy obnovy náměstí, přibyl nový mobiliář a byla provedena výsadba zeleně. Kolem dvou vzrostlých, přibližně sedm metrů vysokých stromů, jsou instalovány dvě třičtvrtěkruhové lavičky. Dalších šest je rozmístěno v prostoru náměstí. Pro výsadbu byly vybrány jedny z nejkrásnějších okrasných třešní.

Kašna se stane novou dominantou

Stromy byly zasazeny do strukturního substrátu sloužícího k provzdušnění prostoru kořenů a k jejich dalšímu růstu a do výsadkového substrátu. Navrch byl umístěn krycí štěrk pro snadnější úklid. Stromy budou do výše 180 centimetrů chráněny ochrannou kovovou konstrukcí natřenou ekologickým protigrafitovým nátěrem.

Třetí etapa úprav se rozběhne příští rok a na náměstí během ní vznikne vodní prvek. „V rámci poslední fáze revitalizace bychom rádi umístili kašnu,“ potvrdil záměr starosta Prahy 1 Petr Hejma, podle nějž se městské části na její stavbu už podařilo získat souhlas památkářů. „V současné době jednáme o její finální podobě,“ dodal starosta.

Kašna bude stát přímo před Betlémskou kaplí a stane se novou dominantou náměstí. Celková plocha revitalizace a úprav Betlémského náměstí obsáhla plochu 2 342 m2 a náklady dosáhly výše necelých 10 milionů korun.