Betlémské kaple stojí v Praze dvě. Jedna se ukrývá mezi činžáky na Žižkově

/TOULKY PRAHOU/ Betlémská kaple – Jan Hus a Staré Město. Betlémská kaple – The Plastic People of the Universe a Žižkov. Možná se nyní divíte, ale Betlémské kaple stojí v Praze opravdu dvě. Ta méně známá se ukrývá v útrobách Žižkova, na jednom z jeho typických vnitrobloků. Dochoval se v ní také původní kubistický interiér.

Zastrčenou Betlémskou kapli najdeme v Prokopově ulici na Žižkově nedaleko pomníku Vítkova. Šedou stavbu ukrývá ve svém jádru několik pavlačových domů, tudíž si kaple při procházce možná ani nevšimnete. Stačí ale zajít do vnitrobloku naproti supermarketu Tesco a odhalí se vám jedinečné stavení, které kombinuje prvky kubismu a secese. Řadový dům v Prokopově ulici koupila evangelická komunita na začátku 20. století. Betlémskou kapli stavěla firma Blecha pouhý jeden rok, a to mezi léty 1913 a 1914. Kubistický skvost projektoval architekt Emil Králíček. Tehdy výstavba stála 46 tisíc korun rakouských. ČTĚTE TAKÉ: Negrelliho viadukt přijde o první most. Na řadě je ten v ulici Prvního pluku V té době šlo o jedinou Betlémskou kapli v metropoli. Její známější jmenovkyně, v níž kázal Jan Hus, byla zbořena pro svůj špatný stav v 18. století. Obnovili ji až komunisté v 50. letech minulého století. I této kapli ale hrozil zánik. A to v 70. letech, kdy se konala asanace pražského Žižkova. Původní úkryt parašutistů Nakonec kubistickou stavbu zachránil až tehdejší farář František Potměšil. Díky němu se podařilo Betlémskou kapli prohlásit za kulturní památku, tudíž ji komunisté nemohli zbourat. Kaple nyní slouží k bohoslužbám, ale i ke kultuře. „Za rok tu bývá na deset koncertů, které nepořádá církev. Mnohokrát ročně přicházejí ohlášené skupiny na prohlídku kaple, usadí se a poslouchají o historii kaple i Žižkova,“ vysvětlil farář Českobratrské církve evangelické Pavel Kalus. ČTĚTE TAKÉ: Židovský hřbitov mezi činžáky. Proč komunisté jeho velikou část zlikvidovali? V Betlémské kapli na Žižkově najdete také pamětní desku rodiny Fafkových, která za války ukrývala parašutisty Kubiše a Gabčíka. Podle všeho plánovala rodina ukrýt atentátníky na Heydricha ve sklepení právě této kubistické kaple. Nakonec se ale odbojáři rozhodli pro kryptu pravoslavného chrámu v Resslově ulici. A to proto, že kolem Betlémské kaple stojí příliš mnoho domů, z nichž je do ní vidět. Zkušebna plastiků? Stavba se kubismem pyšní nejen z venku, ale i zevnitř. Podle všeho je její nitro jediným původním kubistickým interiérem, který se v metropoli dochoval. Kapli zdobí typický motiv kubistických hvězdic, kterého si návštěvnici mohou všimnout pod varhany či na kazatelně. Barevné zdi pak vytvořili v devadesátých letech studenti umělecké školy. Výrazné lustry měly zase původně patřit vyšehradské kapitule. ČTĚTE TAKÉ: Nové bistro na Žižkově. Obslouží vás tu bývalí vězni nebo lidé bez domova S žižkovskou Betlémskou kaplí se také pojí jedna legenda. A to ta, že ji jako zkušebnu využívala undergroundová skupina The Plastic People of the Universe. Bohužel se ale tato pověst nezakládá na pravdě. „Vznikla asi ze zmínky, že jeden z plastiků, bubeník Jiří Šula, co žije na Žižkově, navštívil zdejší zkušebnu. Jde o místnost navazující na kapli, kde mladí dodnes příležitostně cvičí,“ popsal farář. Skrytou stavbu v žižkovském vnitrobloku najdete v Prokopově ulici 216. „Za posledních pět let se stává kaple na Žižkově známější. Přestože se nachází ve dvoře, je možné ji vidět i navštívit. Nejen při Noci kostelů. Opravdu přibývá těch, kteří kapli znají. Jistě je ale i dost lidí, kteří projedou kolem a nic o ni netuší,“ uzavřel Pavel Kalus.

