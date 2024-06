„Do Prahy jsem se moc těšil, že nás naučí fotografovat,“ svěřil se patnáctiletý Tonda z Králova Dvora – Popovice. „A také, že si uděláme s Maxem selfie,“ dodala šestnáctiletá Naty z Berouna. Oba dva navštěvují Nízkoprahové zařízení pro děti a dospělé v Berouně.

Bára Reichová nejprve jedenácti dětem ve stručnosti řekla svůj příběh, kdy odmalička věděla, že se chce stát sportovní fotografkou a šla si za svým snem, i když ji hned po škole nikam nechtěli vzít. Pracovala tedy externě, zdokonalovala se, až ji přijali do deníku Sport.

Berounské děti vyrazily do Prahy, kde dostaly mobil a učily se fotografovat | Video: Jana Hájíčková

Ukázala dětem svůj batoh s fotoaparátem a příslušenstvím, který váží dvacet kilo a všude ho vozí s sebou. Pověděla jim o historii fotografie, vysvětlila, proč si lidé pořizují fotografie a nakonec je naučila o fotografii přemýšlet. Že se dá fotit z ptačí perspektivy, ze žabí nebo přímo.

Společně pak všichni fotili triky skateboardisty Maxe, v jehož tréninkové hale se akce konala. Tím ale nic nekončí, děti mají za úkol fotit a do konce prázdnin odeslat jednu svou nejlepší fotografii, z nichž pak Xiaomi uspořádá v září výstavu.

„Chodím druhým rokem do Centra duševního zdraví v Berouně. Jezdím na terapie dvakrát týdně. Poznala jsem tam moc prima lidi a zjistila, že je fajn se o problémech bavit. Kdybych se nebavila, tak mě to semele víc. Za nový telefon jsem moc ráda, protože můj už dosluhoval. Také háčkuji tašky a dávám si je na instagram, tak potřebuji poradit s focením, aby to bylo graficky hezké,“ prohlásila sedmnáctiletá Hanka za Zadní Třebaně.

Do Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Beroun dochází denně kolem třiceti dětí. Otevřeno je pro ně od dvanácti do osmnácti hodin. V Centru duševního zdraví je pak několik ordinací, kde je otevřeno od osmi do šestnácti hodin. „Do Prahy jsme vybrali děti, které nemají možnost se někam dostat a bude to pro ně nový zážitek. Tři jsou z centra a zbytek z nízkoprahového zařízení,“ uvedla Marta Horčičková, která má na starosti sociální služby v Centru duševního zdraví a děti do Prahy doprovodila.

Kapka naděje působí na českém trhu už skoro pětadvacet let, dříve se specializovala na děti s rakovinou, ale teď se rozhodla upozornit na důležitost dětského duševního zdraví. A podle lékařů dětem velmi pomáhá sport a umění, což se v Maxspace krásně spojilo.