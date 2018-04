Beranovy ostatky v Praze přivítají zástupci církve i státu, zazní zvony

Repatriace kardinála Josefa Berana do vlasti je podle kardinála Dominika Duky aktem s velkým významem pro celou společnost. "Vidím v tomto návratu výzvu do řad nejen církevních, ale do řad celé společnosti, především v tom, co znamená svoboda, co znamená demokracie," řekl dnes Duka novinářům. Připomněl, že Beran byl pronásledování nejen za své církevní, ale také občanské postoje. Po příletu do vlasti bude nejprve přivítán jako občan českého státu, později budou následovat církevní ceremonie.

Po přistání vládního speciálu 20. dubna v Praze přesně v 18:00 by se měly na výzvu českých biskupů rozeznít v celé zemi zvony, uvedl dnes Vojtěch Mátl z pražského arcibiskupství, který zveřejnil další podrobnosti převozu. Projev předsedy Senátu Jednotka čestné stáže vynese ostatky na katafalk na letištní ploše a zazní píseň Čechy krásné, Čechy mé, která provázela také návrat kardinála Berana z koncentračního tábora. Krátkou modlitbu pronese vojenský kaplan, ministryně obrany Karla Šlechtová uctí Beranovy ostatky položením červené růže na rakev. "Uvítací projev občana českého státu pronese předseda Senátu Milan Štěch, zazní státní hymna, ostatky budou přeneseny do pohřebního vozu a autokolona vyrazí směrem do Dejvic," uvedl Mátl. Velká postava 20. století

Duka dnes připomněl, že Beran byl z tehdejší socialistické republiky vypovězen s doložkou, že se nikdy nevrátí, ani zaživa, ani po své smrti. Odmítnuta byla všechna jednání, i v roce 1969, kdy již byl těžce nemocen. Jeho hořká cesta spočívala také v tom, když požádal, aby na rozloučenou mohl navštívit svoji katedrálu, tak i to mu bylo diplomatickou cestou znemožněno," uvedl.

V kardinálu Beranovi vidí jednu z velkých postav 20. století a lidí, kteří vzdorovali jak nacismu, tak komunismu. "Je klíčovou postavou muže, který se nenechal zlomit, i když nabídky ke kompromisu byly velké," řekl. Uložení ostatků v katedrále

"Kardinál Beran se vrací, ale stoupenci této (komunistické) diktatury jsou v parlamentu České republiky, majíce poslaneckou imunitu, mohou své názory hlásat, přestože tento parlament schválil zákon o zločinnosti obou totalit, ať to byla diktatura hnědá či rudá," uvedl.

V souvislosti s uložením ostatků Berana v katedrále sv. Víta bude do hlavního českého chrámu umístěna také socha sv. Vojtěcha, světce, jemuž kardinál Beran zasvětil duchovní obnovu po nacistické okupaci a v době hrozící komunistické totality. Deska by měla spočinu v Plzni Po několika dnech po přívozu ostatků do Prahy, kdy budou kardinálu Beranovi vzdávat úctu církevní představitelé, ale může tak na několika místech učinit i veřejnost, bude rakev uložena 23. dubna do nově zřízeného sarkofágu v kapli sv. Anežky. Prozatímní hrob v Římě, kde jsou dnes Beranovy ostatky uloženy, bude zrušen. Deska by měla spočinout v Plzni, rodišti kardinála Berana. Převozem ostatků se plní Beranova poslední vůle. Kněz zemřel v roce 1969 ve vatikánském vyhnanství a církev usiluje o jeho blahořečení.



ČTĚTE TAKÉ: Pohřeb kardinála Vlka: rozloučit se přišly stovky lidí i členové vlády

