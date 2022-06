"Je to tady úžasné, jsme nadšení, tyto akce jsou důležité. Ať jsou děti postižené jakýmkoli způsobem, je důležité držet při sobě. Můj pětiletý syn Sebastián trpí vrozenou vývojovou vadou páteře, takže jsme se přišli podívat, na akci mě upozornil kamarád motorkář, jsem moc ráda že se takové akce konají, je to opravdu potřebné," řekla Deníku maminka Petra.

MDA RIDE je největší motocyklová charitativní akce v České republice, která je spojená s veřejnou sbírkou, jejíž výtěžek putuje na pomoc lidem postiženým svalovou dystrofií, sdružených v Asociaci muskulárních dystrofiků ČR a v dalších čtyřech subjektech. Za předchozích 13 let tento spolek věnoval přes 9 milionů korun a pomohl financovat více než 400 projektů.

“Hlavním bodem programu byla tradiční Spanilá jízda Prahou, která odstartovala ve 14 hodin. “Společné vyjížďky jezdců na motocyklech všech značek a velikostí se ve vozech našich partnerů zúčastnili také nemocní svalovou dystrofií,” uvádí Josef “Káďa” Kadeřábek, zakladatel a předseda MDA RIDE. “Svalová dystrofie je málo známá, ale velmi těžká a zákeřná nemoc. A právě proto je pro nás důležité, že se díky naší akci daří nejen vybrat peníze na podporu nemocných, ale také informovat o této nemoci širší veřejnost," vysvětluje Káďa.

Kromě vystoupení skupin Strahov, Petra Vondráčka s Lokomotivou, V. I. T. Classic Bandu a Screwballs Rockabilly si mohli návštěvníci poslechnout také rapera Vladimíra 518.

Opravdovou hvězdou dne byla zpěvačka Jitka Zelenková. Návštěvníci se také mohli zúčastnit řady workshopů, a navštívit stánky partnerů, vyfotit na stroji Harley-Davidson. Ženy zde dokonce našly i kadeřnický salon Hairarea Blanky Haškové, který provozují kadeřnice celebrit.

Firma Illy na svém stánku prezentovala výbornou kávou a po občerstveni cateringem restaurace Kotleta, si mohli účastníci zazávodit u stánku s trenažéry Formule1. Atrakce byly k dispozici za dobrovolný příspěvek do kasiček.

Co je svalová dystrofie

Svalová dystrofie je široký termín pro označení genetických onemocnění, které postihují svalstvo. Nemoc postupně oslabuje kosterní svalstvo končetin a trupu. Ve věku dospívání, přibližně mezi 13. – 19. rokem nebo dříve, jsou zasaženy i svaly dýchací a srdeční. Tato nemoc postihuje z 99,9 % chlapce a v dnešní době je stále neléčitelná. Děti, které tato vada postihne, se dožívají cca třiceti let života.



Proč MDA RIDE?

Protože cílem všech aktivit je benefiční jízda motorkářů s lidmi postiženými touto nemocí a především snaha získat maximální množství prostředků pro Asociaci muskulárních dystrofiků ČR a sdružení Parent Project. MDA je mezinárodní zkratkou pro asociaci muskulárních dystrofiků. Myšlenka benefičních jízd vznikla v USA v osmdesátých letech minulého století a o deset let později se přidali motorkáři ve Švýcarsku. Jsme tedy druhou zemí v Evropě a první v Evropské Unii, kdo se od roku 2008 rozhodl pomáhat lidem s touto zatím nevyléčitelnou nemocí.



Co je MDA RIDE?

MDA RIDE o.s. je společnost lidí – motorkářů, kteří se rozhodli dlouhodobě pomáhat lidem s neurosvalovým postižením, známým jako svalová dystrofie.