Praha -Pavel Bém, rival šéfa ODS Mirka Topolánka, se chce utkat o post šéfa strany. Pražský primátor a místopředseda strany se s Topolánkem zřejmě utká na prosincovém sjezdu strany.

PROTIVNÍK. „Chtěl jsi to, máš to mít, Postavím se ti a budu proti tobě kandidovat,“ vyzval Pavel Bém předsedu ODS Mirka Topolánka. | Foto: DENÍK/Grzegorz Klatka

„Chtěl jsi to, máš to mít, Postavím se ti a budu proti tobě kandidovat,“ citoval jako první Pavla Béma server tn.cz.

Po prohraných senátních a krajských volbách má Bém stále více spojenců. Jedním z nich je i další velký Topolánkův kritik Petr Bendl, dosavadní středočeský hejtman. Ten minulý týden uvedl, že pokud by Bém na předsedu strany v prosinci nekandidoval, vyzve šéfa ODS sám.

Samotný Bém patří k hlavním Topolánkovým oponentům uvnitř strany už dlouho. Dříve však odmítal, že by chtěl o vedení strany soupeřit, protože by to znamenalo konfrontaci uvnitř ODS. „Pokud má současná vláda fungovat, není zde prostor pro nějaký vnitrostranický duel,“ uvedl dříve Bém.

Po prohraném druhém kole senátních voleb, kdy se jednoznačným vítězem stala opoziční ČSSD, oznámil Topolánek, že bude svůj post na prosincovém kongresu obhajovat.