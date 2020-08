„Celý dosavadní život jsem nikdy nechtěl být spojován s běloruskou vlajkou, režimem… Teď naopak chci být spojován s lidmi, kteří vyšli do ulic a tvoří dějiny,“ řekl k tomu Stepan, který Lukašenkův režim přirovnal k dusnu a parnu, které zemi dlouhodobě paralyzuje. Sám vyrůstal v „z dnešního pohledu zajímavé dělnické čtvrti, obklopené továrnami, které vlastní největší státní podniky včetně automobilky, teplárny, továrny na traktory. To jsou podniky, které dnes stávkují. Jinak to prostředí bylo o dost jiné, než ve kterém teď žiji v Praze. Klasické sídliště se vším všudy,“ vzpomínal při rozhovoru.

Překvapilo vás, že se do protestů proti režimu zapojili i dělníci?

Naprosto. Doteď nikdo neměl ambici zkoumat, jestli opravdu dělníci představují jádro Lukašenkova elektorátu nebo nikoliv. Ještě před dvěma týdny bych vám řekl na sto procent, že jde o lidi, kteří ho volili. Ukázal se ale úplný opak.

Odkud v tomto pohnutém čase čerpáte informace z Běloruska?

Média, na která jsme klasicky spoléhali, nebyla po určitou dobu dostupná. Tři dny kolem voleb v zemi téměř nefungoval internet. Já zprávy čerpám z Telegramu, což je messenger, který se osvědčil ve spoustě zemí s autoritářským režimem. Je sice ruský, ale velmi dobře zabezpečený, v několika stupních. Jeho součástí jsou kanály, kde lze sledovat veřejně dostupné profily – zpravodajské nebo konkrétních osobností a podobně. Zprávy tam chodí opravdu rychle. Řekl bych, že rychleji než na Twitteru. Teď už naštěstí fungují i hlavní, na vládě nezávislé zpravodajské weby – například portál tut.by, což je opravdu velké médium. Troufám si říct, že ho sleduje většina společnosti.

Jak prožívají situaci vaši nejbližší?

S mámou jsem telefonoval začátkem minulého týdne po víkendových protestech přes dvě hodiny. Měli jsme si toho opravdu hodně co říct. Naštěstí jsou všichni mí příbuzní a nejbližší přátelé v pořádku. Nikdo z nich nebyl zatčen. Ale řada známých známých nějakou újmu utrpěla.

Jste v kontaktu s jinými pražskými Bělorusy?

Mám tu okruh běloruských přátel, s nimiž jsem se seznámil během mého pobývání v Česku. S nimi jsem v neustálém kontaktu. V Praze žije poměrně početná a aktivní komunita Bělorusů. Také účast ve volbách na zdejší ambasádě byla poměrně hojná.

Dá se o příslušnících této komunity říct něco obecného?

Skladba těch lidí je pestrá, ale myslím si, že je obecně spojuje odpor k režimu. Vypadá to, že Lukašenka na pražské ambasádě volil snad jen pan velvyslanec a jeho rodina, maximálně ještě ostatní zaměstnanci. Češi mají bohužel stále představu, že emigrace má čistě ekonomické důvody. Ty jsou mnohdy ale takové, které se nedají vyčíslit penězi. Důvody jsou pochopitelně různé. Například můj kamarád odešel proto, že po vlně protestů v roce 2010 už se nemohl v Bělorusku vůbec kariérně realizovat. Zkoušel totiž prosadit legislativní změny, které by fakticky umožnily alternativní vojenskou službu. Něco z toho prosadil, ale ve značně osekané formě. Člověk v Bělorusku vždy narazí na strop, pokud nechce s režimem spolupracovat. Kariérní i podnikatelské možnosti jsou tam značně omezené.

Sdílíte přesvědčení, že je dnes proti Lukašenkovi většina národa a že tedy nedávné volby byly silně zmanipulované?

Před pár lety bych nepochyboval o tom, že většina skutečně hlasovala pro Lukašenka. Teď jsem přesvědčen, že většina už je proti němu. Projevilo se to nejen na demonstracích, ale i ve výsledcích několika jednotlivých volebních komisí, které je transparentně poskytly.

Jak chce podle vás dnešní protestní hnutí proměnit Bělorusko?

Nejzajímavější věcí na těchto protestech je pro mě skutečnost, že jsou decentralizované. Tedy bez pevných středobodů v podobě lídrů, kolem kterých by se národ shlukoval a oni mu sdělovali nějaký jednotný postoj. Samozřejmě za lídry můžeme považovat Lukašenkovu protikandidátku Světlanu Cichanouskou a případně lidi z jejího štábu. Nelze ale říct, že by měli naprosto dominantní postavení. A právě díky této značné decentralizaci bylo pro režim tak složité protesty potlačit! V protirežimním odporu nepřevládá jeden názorový proud, například prozápadní nebo proruský. A já jsem strašně rád, že se v současné době nemusíme rozhodovat, s kým jsme a podobně. To by totiž velmi komplikovalo situaci a velmi bychom riskovali zásah Moskvy, která hledá každé semínko rusofobie ve všem. Výsledkem pak bývají celkem krvavé žně, což jsme viděli na Ukrajině.

Obávám se ale, že rozhodnutí ‚kam směřovat‘ bude muset dřív nebo později padnout. Pokud by vznikla demokratická vláda, stála by před úkolem, jak zachovat dobré vztahy s Ruskem a zároveň zajistit faktickou nezávislost. Je to vůbec možné?

Variant, které se týkají Ruska, je spoustu. V tuto chvíli těžko můžeme předvídat budoucnost. Světlana Cichanouská už prohlásila, že chce být lídryní pro národ, aby zajistila hladké předání moci. Vzala na sebe tuto úlohu a vytvořila kolem sebe koordinační radu, jakýsi zárodek přechodné vlády. Její součástí je řada společensky uznávaných lidí – například nobelistka Světlana Alexejevičová, různí umělci, podnikatelé atd. Doufám, že se jim podaří tu roli udržet. Zatím nepublikovali žádný manifest a přesto je už Lukašenko obvinil z toho, že chtějí zničit svazový stát s Ruskem, ukončit integraci, zavést hranice, zrušit ruský jazyk… Což jsou samé lži.

Má pravdu?

To jsou vše samé lži. Bohužel si musíme přiznat, že vliv Ruska tam vždy nějaký bude, protože 70 procent vnějšího dluhu patří Rusku. Veškerý export je také vázán na Rusko. Bohužel jsme ekonomicky úzce propojeni. Přes všechnu podporu od EU nevěřím, že bude Brusel někdy schopen poskytnout Minsku pomoc v nějaké velké míře. Což je možná i dobře, protože se nebude dál dotovat neefektivní systém, který si zaslouží přerod. Navzdory dlouhé historii násilné rusifikace Běloruska nejsem v zásadě ani proti Rusku jako takovému. Mluvíme stejným jazykem, spousta lidí tam pracuje. Kdyby bylo v Moskvě místo Putina a jeho mocenské vertikály něco normálního, demokratického, bylo by nám nejlépe.

Co byste potřebovali po hypotetické revoluci od EU?

Usilovat hned o členství by bylo příliš ambiciózní. Myslím si, že potřebujeme mnohem víc času na transformaci. Kdybych byl v nové vládě, tak bych usiloval o nějaké prostředky z unijních fondů. Rozhodně bychom potřebovali pomoct s kompletní reformou soudnictví, právního systému, vojenských složek atd. Tam by prospěla expertní pomoc i financování ze Západu. Když jsem byl malý, tak se mluvilo o teoretické možnosti, že by Bělorusko bylo po vzoru Švýcarska neutrální a plnilo by funkci jakéhosi mostu mezi Západem a Ruskem. Každopádně by bylo dobré udržet dobré vztahy se všemi sousedy. Spolupráce se Západem je dnes velmi omezená a proto bych určitě tyto kanály více otevřel, ale nesliboval bych lidem, že vstoupíme do EU. Jak vidíme třeba na Balkáně, to jsou procesy velmi dlouhé a s nejistým výsledkem.

Dokážete si představit, že i v Rusku dojde v dohledné budoucnosti k podobným otřesům, které vážně ohrozí vládnoucí režim?

Myslím si, že teď hodně záleží na Bělorusku. Nedávno jsem četl zajímavý článek, který odkazoval na teorii Samuela Huntingtona o tom, že demokratizační procesy přicházejí obvykle ve vlnách, které zasahují celé větší regiony. Samozřejmě pád běloruského režimu může nějakým způsobem ovlivnit i dění v Rusku. Hodně by tam záleželo, jak by přistoupili k nakládání s vojenskými složkami, s policejním násilím. V Bělorusku se přístup režimu v tomto směru ukázal spíše jako cesta, jak národ povzbudit k ještě větším protestům. Teror není odpověď.

Vidíte někde v Rusku „jiskry“ odporu s růstovým potenciálem?

Sledujeme situaci ve východoruském Chabarovsku, kde trvají už přes měsíc nepřetržité protesty kvůli zatčení politicky nepohodlného primátora. Postavilo se za něj celé město a jsou tam velké nepokoje. Myslím si, že touha po demokracii je všude. Obsah slova demokracie sice nemusí být jednoznačný. Přesně ale víme, že nechceme násilí, že chceme svobodně vyjadřovat svou vůli, férové volby, úplně základní věci, na nichž se shodnou snad všichni. Proto je teď podle mě sjednocení národa v Bělorusku tak velké. Není tam totiž žádná politická respektive názorová konfrontace. Jen celospolečenský odpor vůči nespravedlnosti.

Má pro vás Lukašenko jakékoliv zásluhy?

Největší je v tom, že nejsme součástí Ruska, čehož se teď ale on snaží velmi intenzivně zbavit. V roce 1994 byl v prezidentských volbách jeden kandidát, který chtěl sloučení země s Ruskem. Lukašenkovi se tehdy dařilo manévrovat mezi Ruskem a Západem. Handrkoval se o různé kšefty a kredity, o ekonomické benefity. Suverenitu ale nějakým způsobem stále udržoval. Teď je to ovšem poslední eso, kterého se chce zbavit. Nemáme tak velkou korupci jako třeba na Ukrajině, protože v Bělorusku na ni má monopol stát, zatímco na Ukrajině je to otevřený trh pro všechny zájemce o kradení. U nás se bohatství koncentruje u prezidenta a jeho rodiny.

Ocenil byste prezidenta za zajištění určité životní úrovně?

Je fajn, že dokázal nějakým způsobem, udržet sociální stát, že se u nás nekonala nějaká brutální privatizace. Udržel sice jistou životní úroveň, ale máme třeba vysokou míru skryté chudoby. I ten průměr je všelijaký. Platy jsou docela mizerné, což do jisté míry vyrovnává udržování cen základních věcí na určité úrovni. Hlad není, ale když chcete něco „nad rámec“, tak je to problém. Hlavně na venkově. Vidím v tom strategii, jak udržovat společnost ve spícím stavu. Když nemáte ambice ani vášně v osobním životě, tak zpravidla netoužíte po lepší vládě. Lukašenko sociální systém diskreditoval. Vytvořil z něj spíš mechanismus tyranie a vydírání. Protože pokud nedržíte správný ideologický směr, tak riskujete ztrátu zaměstnání. Státní zaměstnanci mají většinou pracovní smlouvu na dobu určitou a pokud neprokazují dost loajality, tak riskují její neprodloužení. Bohužel se z dobrých myšlenek socialismu udělal takovýto paskvil.

Co říkáte na oficiální postoje českých politiků k situaci v Bělorusku?

Popravdě Lukašenkovi je to ukradené. Obvinil Česko, že manipuluje volbami v Bělorusku. Jinak ale samozřejmě ty kroky české vlády šly správným směrem. Neodsoudit to, nijak se nevyjadřovat, by bylo v této chvíli zcela nepřípustné. Například Maďarsko mlčelo. V televizi se jen ukázaly záběry z proprezidentských demonstrací, což bylo podobné jako v Číně.

Lze váš hlas považovat za obecnější hlas mladé generace Bělorusů? Za sdělení toho, co chtějí a co si představují?

Asi bych si netroufl říct, že jsem hlasem celé generace. Můj pohled může být trochu jiný vzhledem k mé zahraniční zkušenosti. Doma už nežiji delší dobu. Myslím si ale, že nás spojuje touha po změně, po konci starého režimu a násilí. Je třeba říct, že do těchto protestů se zapojují i důchodci. A například ani jedna z mých babiček nikdy nevolila Lukašenka. Nicméně celkově jsou starší lidé samozřejmě konzervativnější a náchylnější k podléhání propagandistické mašinérii. Mohou být svým způsobem vystrašení a obávat se revoluce, převratu, válek…