Tohle není Abbey Road, to je Žižkov! Už sedmého února při běžné zimní údržbě komunikací vznikla fotografie, která nyní spolu s dalšími baví internet. Pražské služby po spontánním napodobení slavného snímku skupiny The Beatles nafotily se svými pracovníky další imitace ikonických fotek a fanoušci na sociálních sítích chválí: „Bravo!“

Čtyři muži kráčející přes přechod. Co vám to jenom připomíná? Ano, legendární fotografii členů britské kapely z londýnské ulice Abbey Road, kterou The Beatles použili na obal stejnojmenného alba z roku 1969. „Tato fotka se stala jednou z nejslavnějších a nejvíce parodovaných fotografií na obalu alb v historii populární hudby,“ píše internetová encyklopedie Wikipedie.