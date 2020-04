Národní vlajky nadměrných velikostí jako symbol české státnosti, připomenutí výročí i výraz naděje se rozhodli vyvěsit v Praze 2. Čtyřiadvacetimetrové prapory na věžích kostela svaté Ludmily a na Náměstí Míru vznikaly v ateliéru Beaty Rajské ve Žďáře nad Sázavou. K oslavě vzniku vlajky se připojila i iniciativa Jsme v tom spolu.

Na kostele svaté Ludmily a náměstí Míru zavlály české vlajky. | Foto: Facebook / Jana Černochová

„Vlajky jsme šili na oslavu stého výročí, které uplynulo od vzniku české vlajky. Státní znak se během let měnil, ale česká vlajka zůstala od dob svého vzniku stále stejná. A to i přes všechny změny a války. Stejně jako vlajka, i my vydržíme. Dáme to,“ prohlásila v souvislosti s pandemií, která drtí nejen Českou republiku, módní návrhářka Beata Rajská.