Nový příběh lokality, zhruba vymezené ulicemi Baarova, Michelská a 5. května, se pod taktovkou developerské společnosti Passerinvest Group začal psát před čtvrtstoletím, v roce 1996. A i když tu dnes stojí kompletní městská část s restauracemi, obchody a službami, areál neustále prochází méně či více viditelnými proměnami. A také se rozrůstá.

"Naším cílem je vytvářet ze zdejší lokality plnohodnotnou městskou čtvrť. Nabízíme i řadu zajímavých kulturních, sportovních i vzdělávacích akcí, přístupných široké veřejnosti. Smyslem naší práce je, aby tu lidé pracovali a bydleli rádi," říká zakladatel Passerinvest Group Radim Passer.

Rezidence Oliva

Výstavba Rezidence Oliva, nového rezidenčního projektu vyrůstajícího od letošního ledna v sousedství Parku Brumlovka, by měla být hotova v závěru roku 2022. I ona ovšem je, jak je tomu v posledních měsících na pražském trhu s byty zvykem, dlouho před dokončením téměř vyprodaná. „Svoje majitele už má bezmála 90 procent jednotek. Velkou radost nám dělá, že si byty v Rezidenci Oliva kupují převážně přímo jejich koncoví uživatelé, ať už se jedná o rodiny s dětmi, nebo mladé páry. Často také jde o rodinnou investici do budoucna, kdy rodiče kupují byt svým dětem, ale do doby jejich dospělosti jej nabídnou na trhu k pronájmu. Vyloženě investiční kupci se v Olivě objevují v řádu jednotek,“ uvádí obchodní ředitelka Passerinvest Group Lenka Preslová.

V těsném sousedství Rezidence Oliva, která možnosti bydlení v rámci areálu BB Centra rozšířila o 72 bytů, vyrůstá ve stejném architektonickém stylu ještě jedna budova, jen o něco menší. Nese název Olivka a po svém dokončení nabídne prostory pro mateřskou školu, kavárnu a veřejnosti představí i unikátní model švýcarské železnice. Autorem a generálním projektantem obou budov, jejichž tvar – jak už je z názvu patrné – evokuje plod olivovníku, je ateliér A69 - architekti.

Práce za čtvrt miliardy

Kromě přípravy a následného zahájení výstavby nového rezidenčního projektu proběhla v areálu BB Centra i řada vylepšení a nejrůznějších stavebních úprav, do nichž společnost Passerinvest Group od ledna 2020 do poloviny letošního roku investovala částku převyšující čtvrt miliardy korun. "Za téměř čtvrt století, kdy postupně proměňujeme kdysi nevzhledný brownfield v reprezentativní a udržitelnou městskou čtvrť Brumlovka, jsme se mnohokrát přesvědčili, že jsou to právě nekomerční investice, které formují a tvoří přidanou hodnotu daného místa,“ říká Radim Passer.

Revitalizace se tak například dočkala Želetavská ulice procházející severní částí areálu, na níž došlo ke zklidnění provozu, které ve svém důsledku povede ke zvýšení bezpečnosti chodců. Původní asfalt byl na chodnících nahrazen pražskou mozaikou, ulice byla pokryta kamennou dlažbou. Kromě estetického hlediska výhodou těchto povrchů je, že v letních měsících neakumulují teplo a navíc umožňují lepší vsakování dešťové vody do půdy. Proběhla také instalace nových relaxačních a pobytových prvků, především dřevěných lavic v pochozí části ulice, a prostor byl osázen vzrostlými stromy.

V rámci revitalizace v této části BB Centra vznikl i nový odpočinkový prostor navazující na Baarův park rozprostírající se u paty nejvyšší budovy areálu, sedmnáctipodlažní Filadelfie. V okolí nově zrekonstruované administrativní Budovy B pak byly mimo jiné vybudovány nové relaxační zóny se zelení, lavičkami a vodním prvkem. Postaveno bylo i nové schodiště na lávku pro pěší vedoucí přes rušnou Vyskočilovu ulici. Pod ní byly umístěny lavičky a také vypouklé zrcadlo ukazující, zda se autobus za rohem blíží do zastávky. Lavičky byly umístěny i na další autobusové zastávky a některé byly doplněny o zastřešení.

Praktické i relaxační prvky přibyly také na náměstí Brumlovka. Na děti či dospělé tu nově čekají houpačky, stoly s vysokými stoličkami či lehátka. Průběžně procházejí revitalizací i zelené plochy v parcích, psí louka v Parku Brumlovka byla doplněna o nové agility herní prvky, u dětské zóny přibylo mlhoviště a vylepšení se dočkal i venkovní atletický stadion. Kromě úprav v exteriéru areálu došlo i k několika revitalizacím v rámci administrativních budov, kompletní renovací prošlo také fitness a wellness centrum Balance Club Brumlovka.