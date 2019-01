Pražské náplavky zřejmě čeká skromnější proměna, než se kterou město počítalo v posledních letech. Koalice, která se ujala vlády po loňských říjnových volbách, přehodnocuje zejména plány na vybudování bazénů „zapuštěných“ ve Vltavě, které by stály několik set milionů korun.

„Je to sice líbivá věc. Na druhou stranu je otázka, jestli by město nemělo v tuto chvíli investovat spíš do technické a dopravní infrastruktury. Na mysli mám třeba projektovou dokumentaci k dostavbě okruhu, opravy mostů apod.,“ naznačil budoucnost projektu radní pro majetek Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu / TOP 09).

O konkrétních investicích do rozvoje náplavek by se měli představitelé metropole dohodnout do konce tohoto týdne. Otazník visí především nad položkami z poslední, třetí etapy už započaté rekonstrukce nábřeží na obou stranách Vltavy. Kromě „říčních plováren“ se v ní předběžně počítalo se vznikem nových mol, lodního terminálu nebo plovoucího doku.

Špatné načasování rekonstrukce

„Technicky by to bylo velmi náročné. Náklady těchto akcí by podle mě byly neúměrné. Při budování krásna bychom neměli zapomínat na to, že potřebujeme také silnice, vodovody, ale i nemovitosti, které městu vydělávají peníze,“ rozvedl důvody vlastního skeptického postoje k záměrům předchůdců radní Chabr.

Město začalo s přestavbou náplavek podél Rašínova, Dvořákova a Hořejšího nábřeží loni na jaře. Načasování začátku prací tehdy vyvolalo na sociálních sítích kritické ohlasy vůči tehdejší garnituře primátorky Adriany Krnáčové (ANO). Nelibě nesli nucenou celosezonní pauzu i provozovatelé známého baru, servisu a půjčovny kol Bajkazyl, který sídlil v jedné z dvanácti kamenných „kobek“ pod Palackého mostem.

„Vypadá to, že politické ambice zvítězily nad zájmy obyvatel a návštěvníků Prahy. Tato radikální změna v původním harmonogramu přestavby také citelně poškodí kontinuitu naší činnosti a široký okruh lidí, kteří s námi spolupracují,“ napsali lidé z Bajkazylu loni v dubnu na facebookovém profilu.

V současnosti připravuje nové vedení Prahy dvoukolové výběrové řízení na provozovatele víc než desítky kobek na každé straně řeky. Cílem je, aby tam od začátku jara fungovaly kavárny, malé galerie a případně i umělecké ateliéry. Vytesané buňky byly opraveny právě v aktuální fázi rekonstrukce a místo v nich bude vedle většího množství kulturních podniků i pro důstojné veřejné toalety, které dosud na náplavkách chyběly. „Není to ovšem tak, že dřívější popularita konkrétního podniku automaticky zajišťuje úspěch ve výběrovém řízení,“ dodal k tendru na provoz kobek radní Chabr.

Lídr ANO Stuchlík: Praze by taková věc slušela!

Končící etapa prací vyjde na víc než čtvrt miliardy. Kromě úpravy kobek zahrnuje především nové a mohutnější rozvody vody, odpadů a elektřiny. V následující etapě plánuje magistrát investovat zhruba 400 milionů korun do nového mobiliáře včetně odpadkových košů, osvětlení či „smart“ prvků. Chystají se i prostorové úpravy stále populárnějších nábřežních promenád.

Magistrátní politici a úředníci v současnosti také připravují pravidla pro chování na náplavkách a organizaci tamních kulturních či společenských akcí. Kvůli stoupající oblibě promenády i podniků na ukotvených lodích totiž vzrůstá také nervozita obyvatel okolí, zejména v létě. Nová pravidla mají přispět k poklidnému soužití usedlíků a návštěvníků. Město za tím účelem navíc už zřídilo pozici kurátora náplavek. Od letošní sezony budou také všechny bary muset prodávat nápoje jen ve vratných kelímcích, což má přispět k udržení pořádku.

Volební lídr hnutí ANO označil pravděpodobné zredukování plánované rekonstrukce náplavek za chybu. „Je škoda, že nová koalice nemá odvahu řešit větší výzvy. Zatím jen škrtá, jako například v případě projektu Radlické radiály. Obyvatelé Prahy si zaslouží novou a lepší náplavku, jejíž součástí budou i plovoucí lázně. Praze by prostě taková věc slušela! Třeba v Curychu nebo ve Vídni takové říční bazény fungují a jsou u místních oblíbené i hojně navštěvované,“ zdůraznil Petr Stuchlík, jehož kolegyně v barvách ANO Adriana Krnáčová měla coby předchozí primátorka na koncepci proměny náplavek zásadní podíl.