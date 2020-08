Město jako majitel jednoho z nejmodernějších plaveckých areálů v Česku stáhne žalobu, v níž požaduje od zhotovitelů 30 milionů korun kvůli zatékání vody do míst, kam nepatří.

Projektant a „dodavatel stavby“ by měl na základě mimosoudní dohody odstranit vady, které se projevily po otevření aquacentra veřejnosti na přelomu let 2012 a 13.

Zdroj: Deník

„Zhotovitelé se zavazují provádět opravy částí anebo míst, které dle jednotlivých pasportizací vyžadují opravu Aquacentra Šutka, a to tak, aby bylo dosaženo stavu, který se bude co nejvíce blížit vlastnostem díla sjednaným smlouvou o dílo, to vše s přihlédnutím k běžnému provoznímu opotřebení,“ konstatuje dohoda schválená pražskými radními.

Začátek s pompou

Historie budování areálu v Praze 8 je spletitá (viz infografika). Sahá až do 80. let minulého století, kdy s pompou začala hrubá stavba. Ani dnes přitom není projekt kompletní. V následující fázi mají být dobudované prostory pro obchody, posilovnu či restauraci včetně kuchyně.

Radní pro správu městského majetku Jan Chabr (Spojené síly / TOP 09) odhaduje potřebnou investici do dokončení vnitřních prostor na přibližně 50 milionů korun.

„Stojíme před otázkou, jestli má tyto peníze investovat město, které by pak také provozovalo nové komerční prostory, z nichž by částečně financovalo provoz bazénů. Druhou variantou je účast soukromého subjektu, který by se podílel na investici a poté tam podnikal v nájmu,“ uvedl Chabr, podle kterého by mělo být v této otázce jasno během září.

S budoucí přístavbou venkovních bazénů se sice podle Chabra počítá, ale v tuto chvíli je „v nedohlednu“. A to také kvůli rozpočtovým potížím v důsledku koronaviru. Venkovní prostory areálu by dříve mohly zatraktivnit méně nákladné záležitosti jako třeba dětské hřiště.

Ideál? Dostat se k nule

Radní Chabr prý usiluje o to, aby provoz městských bazénů dostal nějakou jednotnou, údajně dosud chybějící vizi.

„Veřejné bazény a koupaliště jsou z podstaty věci vždy ztrátové podniky. Měly by totiž být cenově dostupné, a vstupné tak nemůže být na úrovni komerčních aquaparků. Doplňkové služby mohou dostat rozpočet celého areálu maximálně někam k nule. A toho se těžko dosáhne bez koncepčního přístupu,“ zdůraznil Chabr.

Historická absence koncepce se podle něj v případě Šutky projevuje třeba tím, že jejím správcem jsou de facto dvě firmy ve většinovém vlastnictví města.

„Výhrady tohoto typu jsou nicméně relevantní pro všechny plavecké areály ve vlastnictví města,“ dodal.