Basejumpeři tajně skočili z pražského mrakodrapu

Na mrakodrapu V Tower na Pankráci se odehrál zajímavý kousek. Dva basejumpeři, Karlové Bejšovec a Klíma, se odrazili ze střechy a skočili z výšky 104 metrů. Než se jim otevřel hlavní padák, letěli 2,5 vteřiny volným pádem. Po zdařilém přistání okamžitě popadli padák a běželi do zaparkované dodávky, kde se schovali.

Policisté, kteří se nacházeli poblíž, nevěděli, jak mají reagovat. „Viděli, že někdo skočil a přistál, ale už tomu nevěnovali pozornost. Mysleli, že je to povolené v rámci reklamní kampaně,“ popisuje Bejšovec. Skok se odehrál v utajení, ilegalita k basejumpům patří. Těžko kdokoliv svolí, aby si dobrodruzi jen tak skočili z mrakodrapu. A jak se muži nahoru dostali? Převlékli se do pracovního, padáky schovali pod vesty, nasadili si „zednické“ helmy, skrz turniket vešli na stavbu a výtahem vyjeli do nejvyššího patra.