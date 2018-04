Bartoš se opřel do ANO: Jen dělá, že jedná a Babiš dál selhává

Informační technologie - Informační technologie Programátor 65 535 Kč

Vývojáři softwaru Senior Software Development Engineer. Požadované vzdělání: bakalářské. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 70000 kč. Volných pracovních míst: 9. Poznámka: Místo výkonu práce: Mezi vodami 2035/31,Modřany, Kontakt: Hruška Roman, e-mail: roman.hruska@siemens.com, 724 003 366, , Požadavky:, - Vzdělání v oboru výpočetní technika či obdobné, - Nejméně 5 let zkušeností, - Výborné zkušenosti s vývojem v HTML/JS, - Pracovní zkušenosti s agile prostředím (Scrum, XP, Kanban), - 1-3 roky praxe v J2EE, - Výborné zkušenosti s RDBMS, - 5+ let zkušeností s Java (Java SE), - Výborné zkušenosti v unit testování (TDD) s JUnit, - Zkušenosti s JVM optimalizací, - Znalost Windows/Linux , - Schopnost každodenní komunikace v AJ, , Nabízené výhody: Stravenky, příspěvek na penzijní připojištění či životní pojištění., , - Computer Science Degree or similar, - At least 5 years of experience, - Excellent developer skills in HTML/JS, - Working experience in agile environment (Scrum, XP, Kanban), - 1-3 years of experience in J2EE, - Excellent skills with RDBMS, - 5+ years of experience in Java (Java SE), - Strong experience in unit test (TDD) with JUnit, - JVM optimization experience, - Windows/Linux knowledge, - Proficient usage of English. Pracoviště: Siemens industry software, s.r.o. mezi vodami, Mezi vodami, č.p. 2035, 143 00 Praha 412. Informace: Roman Hruška, .