Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) vypsala tendr na opravu, která výrazně v příštích dvou stavebních sezónách ovlivní provoz po celé Praze. V soutěži s odhadovanou cenou 547 milionů korun hledá firmu na druhou etapu rekonstrukce Barrandovského mostu.

Opravy Barrandovského mostu v roce 2020. | Foto: Deník / Pavel Kopecký

Akce by měla začít příští rok na jaře. Uzávěrka nabídek je do 20. prosince. Z pohledu hodnocení nabídek půjde o unikátní soutěž. Cena bude mít jen 40 % váhu, dalších 40 % bude doba dopravních omezení a 20 % budou zkušenosti stavební firmy. „Uvědomujeme si, jaký dopad na řidiče může mít rekonstrukce Barrandovského mostu. Podle toho jsme taky nastavili hodnotící kritéria veřejné zakázky. Takto se v historii města nikdy nic nesoutěžilo. Barrandovský most je nejvíce dopravně zatížený most v České republice a musíme se o něj starat. Proto klademe důraz na to, aby vliv na řidiče byl co nejmenší a stavba byla co nejkvalitnější,“ podotkl náměstek primátora hl. m. Prahy Adam Scheinherr.