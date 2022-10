Během dokončovacích prací ještě dozná změn značení na mostě. TSK vyznačí ve směru ze Smíchova do Braníku levý jízdní pruh pouze pro vozidla, která most přejedou a budou pokračovat po Jižní spojce, a nepůjde tak z tohoto pruhu odbočit do Modřan. Nejvyšší povolená rychlost v tomto pruhu bude 80 kilometrů v hodině, což je o 30 více než ve zbylých pruzích. Cílem opatření je zlepšit dopravu na mostě a zamezit kolonám.

Správce stavby navrhl TSK konec letošních oprav Barrandovského mostu 10. října

Stavební firma Porr požádala magistrát a TSK o prodloužení termínu dokončení letošní části oprav Barrandovského mostu celkem třikrát. Rekonstrukce začala letos 16. května. Dělníci nejprve demolovali nájezdovou rampu ze Strakonické ulice, odfrézovali vozovku a odstranili římsy, zábradlí a izolace. Původně měly práce skončit 2. září, po prvním odkladu na konci září, po druhém před polovinou října a nakonec poslední požadovaný termín „stlačila“ TSK při vyjednávání se stavebníkem a správcem stavby o několik dnů.

„Posunutí termínu je způsobeno zejména nepředvídatelnými fyzickými podmínkami, které se objevily během rekonstrukce a které jsou podle smlouvy rizikem objednatele. Z této skutečnosti vyplynula celá řada změn projektové dokumentace, k provedení těchto variací nad rámec původního zadání jsme obdrželi pokyny objednatele,“ uvedla pro ČTK za společnost Porr Jana Mašínová.

TSK během „licitací“ s firmou Porr o konci letošní částečné uzávěry opakovala možnost vymáhání pokut za zdržení stavby. Jestli od těchto snah upustí zatím městská společnost nepotvrdila, ale náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha sobě) naznačil, že sankce nebudou na pořadu dne. „Rekonstrukce se sice o něco protáhla, ale díky změně použité technologie jsme most vylepšili. Vysokopevnostním betonem jsme prodloužili životnost o desítky let, zvýšili zatížitelnost a zlepšili voděodolnost,“ uvedl Scheinherr, který také poděkoval Pražanům za trpělivost a zvažování „jiných tras i druhů dopravy“ po dobu omezené průjezdnosti Barrandovského mostu.

Za prodloužení první etapy rekonstrukce Scheinherr de facto dodatečně přijal osobní odpovědnost. „Stál jsem před rozhodnutím, jestli splnit termín a zopakovat chybu stavitelů z 80. let, nebo projekt změnit, vylepšit a prodloužit bezproblémové fungování mostu o desítky let. Vybral jsem druhou variantu a vybral bych ji znovu, protože celá rekonstrukce proběhla bez jakýchkoliv závažnějších dopravních problémů a výrazné prodloužení životnosti je něco, co přinese do budoucna lidem za volantem mnohem více,“ napsal Scheinherr v čerstvém prohlášení na Facebooku.

Chodci proti autům. Parkování v pražských Nuslích rozhádalo místní obyvatele

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu a dosud nebyl nikdy opravován. Denně ho přejede na 140.000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze. Oprava je nutná kvůli vysloužilé izolaci mostu. Do konstrukce zatéká a korodují předpjatá lana. Rekonstrukce je rozložená do čtyř etap, přičemž zbývající tři etapy se uskuteční v následujících třech až čtyřech letech. Každá etapa bude začínat na jaře a související dopravní omezení by měla trvat vždy kolem tří měsíců. Celkový rozpočet je nyní stanovený na necelých šest set milionů korun.

Příští rok se mimo jiné dočká opravy Barrandovská rampa a sanace proběhnou nad levým jízdním pruhem Strakonické ulice a nad komunikacemi pod Barrandovskou rampou. Během těchto prací budou v každém směru dva pruhy průběžné a jeden odbočovací.