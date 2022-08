Důvodem zpoždění je podle náměstka mimo jiné to, že armatur v mostě je více a jsou silnější, než se očekávalo podle projektu. Rekonstrukce mostu začala 16. května. Dělníci nejprve demolovali nájezdovou rampu ze Strakonické ulice, kterou nyní znovu budují, a odfrézovali vozovku a odstranili římsy, zábradlí a izolace.

Odpůrci metra D neuspěli, ministerstvo zamítlo většinu jejich stížností

Podle Scheinherra však zpoždění prací není chybou stavební firmy Porr, neboť jej zapříčinila úprava projektu, kterou způsobily skutečnosti, jež nemohly být předem známy. "Není to chybou zhotovitele. Žádná smluvní pokuta proto není," řekl Scheinherr.

Podle něho jsou opravy nyní ve fázi, že se dokončují finální práce v rámci hlavní konstrukce mostovky. "Probíhá předepínání ocelových lan uvnitř mostovky a následně budeme moci začít s povrchy," popsal aktuální stav prací Scheinherr. Původní lana uvnitř mostovky jsou podle něj zkorodovaná a je potřeba je nahradit novými.

Při vrtání otvorů pro nová lana ale stavebníci narazili na problémy u příčníku v místech, kde se připojuje rampa ze Strakonické ulice. "Narážíme na to, že je tam příliš mnoho armatury. Navíc je silnější, než bylo v projektu," doplnil náměstek. Proto se podle něj nedaří už asi měsíc práce na příčníku dokončit.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Místo, kde se napojuje rampa, je nejzatíženějším místem na mostě vůbec. "Když bychom provrtali výztuže, mohlo by se stát, že příčník nebude dále fungovat, proto musíme při vyvrtávání děr postupovat velmi pomalu," řekl Scheinherr. Při tvorbě projektu podle náměstka nešlo předvídat umístění výztuže vzhledem k tomu, že jsou až deset metrů hluboko v betonu. Dělníci zde nyní vrtají poslední dvě díry pro předpjatá lana.

Na mostě silničáři dokončují tzv. vyrovnávací vrstvu, která zarovná povrch opravené části do stejné výšky se zbytkem mostu. "Na jejích dokončených částech už je položena izolace včetně ochrany izolace. Z větší části už je provedeno kotvení římsy, na hlavním mostě se začínají pokládat obrubníkové odvodňovače," řekl Jakub Růžička, který provádí dozor stavby. Dokončená bude ještě spodní izolace.

Úprava dopravy bude pokračovat i v září

Dokončená už je konstrukce Strakonické rampy, u které dnes dělníci tzv. předpjali poslední lana konstrukce. "Nyní je mostovka a nosná konstrukce již předepnutá, bude se nyní provádět pokládka izolace a ochrana izolace, následně se budou vázat a betonovat římsy, po nich se osadí zábradlí a svodidla a na konci se bude ještě asfaltovat. A veřejné osvětlení se doplní," řekl Růžička.

Dopravní opatření v okolí mostu by tak měla trvat také v září. "Nyní projednáváme rozsah omezení jako takového, ale předpokládáme, že bude velmi podobné tomu, na které jsou nyní řidiči zvyklí," řekla mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Otočná rampa, kterou nyní využívají řidiči u Lihovaru, tak by podle Scheinherra mohla zůstat otevřená i po skončení výluk způsobených opravou mostu.

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu a dosud nebyl nikdy opravován. Denně ho přejede na 140 000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze. Rekonstrukce stavby je rozložena do několika let a vždy potrvá jen část roku. Celkem vyjdou práce za všechny roky na 594,5 milionu korun.