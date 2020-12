Jak se s odstupem času díváte na svou práci?

S napětím jsme očekávali, do jaké míry budou železa, jež jsou ukrytá v betonu, zrezlá. Když jsme to odkryli, zjistili jsme, že jsou v překvapivě dobrém stavu. Přesto jsme objevili místa, která bylo třeba ošetřit více. Na to, že jde o stavbu budovanou za socialismu, jsou ale betony hodně dobré, výztuž také. V průměru toto dílo není špatné.

V čem spočívá filozofie stavby?

Pilíře jsou navrženy poněkud nestandardně. Normální pilíř vede síly svisle podle toho, jak působí gravitace. My jsme zde postavili mohutné pilíře s příčelí a ložisky. Přes příčel se síly z ložisek přenášejí vertikální i horizontální cestou. Není to žádná sranda, nesou tři a půl tisíce tun svislé síly. S dimenzováním jsme měli při stavbě ohromné problémy.

Původně se měla celá barrandovská skála odtěžit, k čemuž nedošlo. Proč?

Uvažovalo se i o spojení Barrandovského mostu nahoru na Dívčí hrady, které by nahrazovalo Radlickou radiálu. Ve hře bylo mnoho variant, to by ale bylo na odbornou diskusi.

Co nyní na pilíři vidíme, když je část betonu odkrytá?

Ven vyčnívají kotevní čela lan, jsou to jednotlivá lanka spletená do svazků. V jednom řezu jich je devadesát. Vedou v nich ohromné předpínací síly. Uvnitř pilíře jich je dvě stě tun. Spínají pilíř, aby se nerozlomil, je to nosný prvek mostu.

V čem nyní spočívá smysl vaší práce?

V kvalitním ošetření pilířů. Na každém velkém pilíři jsou dvě kotevní čela. Menší pilíře je nemají, to už je jenom obyčejný železobeton. Dáváme na ně pozor, včetně ošetření kotev a podkotevních oblastí a další měkké výztuže. Díky tomu konstrukce vydrží další desetiletí.

Opravy Barrandovského mostu pokročily

Technická správa komunikací dokončuje první etapu rekonstrukce Barrandovského mostu. Po zimní přestávce začne znovu na přelomu února a března, jak jí počasí dovolí.

Dosud probíhala především sanace pilířů, kterou pracovníci prováděli z břehu pod mostem. V příštím roce pak využijí pontony umístěné přímo na Vltavě jako pracovní plošiny, na svou práci si přijdou také potápěči. Stav spodní stavby je na úrovni IV. ze sedmibodové škály, tedy uspokojivý.

Do konce příštího roku by měly být hotové všechny práce, které se nechají na konstrukci mostu provést zespoda, vyžádají si pouze menší omezení na cyklostezce na levém břehu. Řidiči se budou muset uskromnit až během další etapy v roce 2022, kdy přijde uzavírka jednoho jízdního pruhu v každém směru.