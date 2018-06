Barrandovský most čeká rekonstrukce. Opravovat se bude po etapách

Nejvytíženější dopravní uzel metropole čeká rozsáhlá oprava. Barrandovský most se bude rekonstruovat za provozu a po částech. Technická správa komunikací hlavního města Prahy (TSK) pokročila s přípravami projektové dokumentace. Mimoúrovňovou křižovatkou denně projede 142 tisíc aut a od svého otevření v roce 1988 neprošla zásadní rekonstrukcí. Ta velká se už začne brzy projektovat.

„Zahájení předpokládáme po roce 2020,“ řekla mluvčí TSK Barbora Lišková. Správci pražských silnic aktuálně dokončují soutěž na firmu, která zpracuje projektovou dokumentaci včetně kompletní diagnostiky mostní konstrukce. Odhadovaná cena zakázky dosahuje 40 milionů korun, samotná oprava pak bude stát řádově stovky milionů korun.

Některé opravy, které začnou už letos a omezí tak provoz, ale nesouvisí s celkovou rekonstrukcí největšího mostního komplexu v Praze.

Na rozdíl od jiných mostů v hlavním městě ve špatném stavu nemusí technická správa řešit u Barrandovského mostu památkovou ochranu, proto může projektant současně zpracovat i nutnou diagnostiku mostní konstrukce.

Chystá se omezení dopravy

Most z osmdesátých let minulého století neprošel dosud žádnou velkou opravou. Rekonstrukce bude znamenat velké dopravní komplikace, i když ke kompletní uzavírce nemá dojít. Most je podle diagnostiky už ve špatném stavu.

„Vzhledem k dopravní zátěži bude vše probíhat po etapách a snahou bude zachovat maximální možnou průjezdnost,“ dodala Lišková. Dá se ale očekávat, že zejména první dny uzavírky přinesou velký kolaps a kolony se přenesou i do jiných částí Prahy. Už v létě ale začne obnova vozovky mezi Barrandovským mostem a ulicí V Holyni, přesný termín zahájení opravy zatím TSK nestanovila.