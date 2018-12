Futuristická vinárna CyberDog se připravuje na pravidelný provoz. Vyrostla u stanice metra Nové Butovice v Praze a na jejím vzniku se podílel umělec David Černý.

Jaké to je nechat se obsloužit robotem? Stačí si stáhnout speciální aplikaci a přes ni si objednat sklenku vína či moštu a robot za pultem se dá do práce. Nejdříve si připraví skleničku, poté vyndá příslušnou láhev, otevře ji, nasadí nástavec a opatrně lije obsah láhve do skleničky. „Robot přesně ví, kolik toho má nalít, a nikdy nechybuje,“ vysvětlil Radek Polák, tiskový mluvčí firmy Trigema, která vinárnu vybudovala.

Poté robotický barman opatrně položí nápoj na připravený tác visící ze stropu a věnuje se dalším objednávkám. Tác mezitím odjede po kolejnicích, které křižují celou vinárnu a přes které se dostane ke každému stolu. Najde správného zákazníka a snese se těsně nad stůl, odkud si zákazník nápoj vezme. Poté zase vyjede ke stropu a vrátí se k barmanovi.

Zatím zvládá jen víno a mošt

„Zatím robot zvládá pouze vína a mošt,“ řekl Polák. „Vše ostatní musí na tácek umístit lidská obsluha. Pořád je však objednávka dovezena vozíkem, a to i do druhého patra, kam vede pro našeho robotického číšníka malý výtah.“

CyberDog ale nemá být pouze vinárnou. Má se stát centrem technologického pokroku, ve kterém by se návštěvníci i pomocí projekcí dozvídali o novinkách v kybernetice a robotice.

„Také jsme ale chtěli dokázat, že zajímavá místa nemusí být pouze v centru Prahy,“ nechal se slyšet Polák. „Před dvěma lety jsme otevřeli galerii Czech Photo Center a David Černý nám tu nainstaloval dvanáctimetrovou sochu stativu Trifota, který kolemjdoucí fotí,“ připomněl Polák.

Samotný kybernetický pes vznikl pod taktovkou architekta Tomáše Císaře a umělce Davida Černého a je to první hotový projekt jejich společné firmy Black n‘ Arch. „Firmu jsme založili před rokem a půl,“ vzpomínal David Černý. „Nyní děláme na nějakých deseti projektech.“

Robot jako z automobilky

CyberDog samotný stál přes 21 milionů korun. „Problém totiž byl, že všechno bylo na klíč,“ vysvětlil vysokou cenu Polák. „Nic nebylo sériově vyrobené a vše jsme si museli i sami vymyslet. Nic podobného na světě totiž neexistuje. Provoz samotný už není tak drahý, ale vstupní vklad byl vysoký.“

Použité technologie se tolik neliší od těch, které pomáhají v továrnách. Například skoro identického „barmana“ můžeme najít v mladoboleslavské továrně Škoda, kde montuje různé části aut.