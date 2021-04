„Mnoho mých přátel je právě teď drženo ve vězeních. Velká část z nich je brutálně mučena a vážně zraňována,“ obává se Barmánec Linn Thant, který žije od roku 2014 v Praze.

Pamětník Linn Thant na fotografii z vězení. | Foto: Tým Post Bellum

Linn Thant dobře ví, co se nyní v Barmě děje. V tamních vězeních strávil devatenáct let, z toho devět v kobce bez světla a sedm let přikován v řetězech.